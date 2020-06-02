ООО «Агентство по размещению заказов» привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

Комиссии Владимирского УФАС России признало ООО «Агентство по размещению заказов» (далее – ООО «АРЗ») нарушившим п. 4 ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения с администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское, направленного на оказание услуг по поставке спортивно-игровых товаров для детских открытых площадок на территорию муниципального образования, путем заключения в период 16.03.2017г. — 19.01.2018г. 32 договоров в обход конкурентных процедур.

В соответствии с частью 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.32 КоАП РФ, является принятие комиссией антимонопольного органа решения, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Указанные обстоятельства, и имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что в действиях ООО «АРЗ» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы административного дела, возбужденного по признакам нарушения части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела ООО «АРЗ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 100 000 рублей.