Омбудсмен рассказал, как чувствует себя подброшенный к роддому младенец

Сейчас малышка, которую подкинули к роддому № 2 во Владимире, чувствует себя хорошо, рассказал «Призыву» Геннадий Прохорычев. По словам уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области, девочка до сих пор находится в областной детской клинической больнице. В ОДКБ ее доставили в ночь происшествия. Малышку обнаружили в кустах под стенами роддома 6 июня в час ночи. Девочку заметили случайные прохожие. К этому времени она провела на улице около двух часов. Момент инцидента попал на камеру наружного наблюдения.

Медики предполагают, что ребенок появился на свет в домашних условиях. Скорее всего, это были срочные роды на 36-37-й недели беременности. На это указывала смазка на теле ребенка. Вес девочки на момент появления на свет был два с половиной килограмма.

Уже в ближайшее время кроху передадут в дом малютки. Если девочку признают сиротой, ее ждет удочерение. И проблем с этим быть не должно, уверен омбудсмен. Желающих взять маленьких детей в семью много. В очереди сотни человек.

Полиция продолжает поиски мужчины, который подкинул ребенка.

Однако личность мужчины, который подкинул ребенка к стенам родильного дома № 2, пока не установлена. Об этом сообщили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. Его поиски продолжаются. Правоохранительные органы просят всех, кто что-либо знает о семье новорожденной девочки, оставленной на улице, сообщить по телефону 8 (4922) 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).

Ранее «Призыв» сообщал, что трехмесячный ребенок скончался от истощения.

Полина Тарбеева

Фото: vesti.ua

Фото и видео пресс-службы УМВД России по Владимирской области