Ограничения по продаже алкоголя сняли досрочно

Временный запрет на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00, введенный во Владимирской области из-за коронавируса, отменен. Еще в середине недели губернатор говорил о дате 22 июня, однако указ был подписан уже 18-ого. Как подчеркнул сам Владимир Сипягин, решение было принято после консультации с Роспотребнадзором. Таким образом, торговля спиртными напитками вернулась к прежнему расписанию — с 9.00 до 21.00.

Торговля алкоголем вернулась к прежнему графику.

Именно с подачи главного санитарного врача Владимирской области были введены временные ограничения на продажу алкоголя. Этот запрет действовал чуть более двух месяцев.

Ранее «Призыв» сообщал, что летние площадки кафе и ресторанов на свежем воздухе смогут начать работать уже со следующей недели. Ограничения частично снимаются во Владимирской области с 23 июня.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»