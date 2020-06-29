Очевидцы сняли момент крушения катамарана в Гусь-Хрустальном

Стали известны новые подробности истории с затонувшим в Гусь-Хрустальном катамараном. Как пояснили «Призыву» собственные информаторы, самодельное судно пошло ко дну на глубине 5 метров. При этом от берега в момент ЧП было больше 100 метров. Такое расстояние преодолеть самостоятельно может не каждый взрослый. А для детей, находившихся на борту, выбраться на сушу самостоятельно было трудно. Люди начали звать на помощь.

— Была паника. Кто-то прыгал за борт, кто-то держался за ту часть судна, которая не накренилась, и ждал спасателей. Люди стали кричать «спасите», — рассказали «Призыву» очевидцы.

Инцидент произошел на водохранилище Гусь-Хрустального 27 июня вечером. В этом момент на борту плавательного средства было до 30 человек, 12 из которых — дети, отмечается в официальных сводках. Крики о помощи услышали люди, отдыхавшие на берегу. Они и позвонили по телефону Единой диспетчерской службы «112». До прибытия спасателей некоторые пассажиры, судя по видео, предприняли попытку самостоятельно добраться до берега. Произошедшее удалось снять на камеру мобильного телефона.

Избежать трагедии удалось благодаря оперативности спасателей. На водохранилище дежурили специалисты спасательной станции. На месте ЧП работали 5 единиц техники и 16 человек. Им удалось переправить людей с катамарана на лодках. Погибших и пострадавших нет. С владельцами плавательного средства теперь работают правоохранительные органы.

— В данный момент с владельцем плавсредства работают сотрудники полиции, прокуратуры, Государственной инспекции по маломерным судам, — сообщается на сайте администрации Гусь-Хрустального.

Катамаран с пассажирами на борту начал тонуть на глубине 5 метров.

Местные жители рассказывают, что катамаран «Камчатка» уже не первый раз испытывает проблемы. Людей якобы уже приходилось спасать. Плавательное средство ходит по водохранилищу не первый год. И предвестники происшествия были. Кто и почему не обратил на это внимание — отдельный вопрос.

Как рассказала «Призыву» супруга владельца катамарана, документы на использование судна для личных целей у семьи есть. Другой вопрос — разрешение на перевозку пассажиров. Согласно данным официального сайта администрации Гусь-Хрустального, лицензии на то, чтобы катать людей, не имелось. Именно поэтому вопросов к владельцу судна сейчас немало.

— У нас многодетная семья, 8 детей. Мы изначально это судно строили для себя, чтобы кататься по озеру. Катамаран зарегистрирован, разрешение от ГИМС у нас есть. Люди стали подходить, проситься на борт. Мы не отказывали, если было место, брали с собой пассажиров, — рассказала «Призыву» женщина. — Все дети обязательно надевали спасательные жилеты. Без этого на катамаран их не брали. Что произошло, пока точно не знаем, возможно, трещина.

На данный момент «Камчатка» уже отбуксирована к берегу. На воду судно больше не спустят. Самодельный катамаран, скорее всего, распилят на металлолом. Владельцы плавательного средства пояснили «Призыву», что судно не годно для эксплуатации и будет снято с учета.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17-летний подросток утонул в Гусь-Хрустальном.

Полина Тарбеева

Фото и видео очевидцев происшествия

Видео: gus-info.ru