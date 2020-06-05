Обновилась статистика по умершим и выздоровевшим от COVID-19

Осложнения, вызванные COVID-19, не пережили еще три жителя Владимирской области. Печальную статистику приводит сайт стопкоронавирус.рф. Общее число погибших уже достигло 30 человек. Про большинство умерших нет никаких подробностей. Неизвестно, были или нет у этих людей сопутствующие заболевания. За последние четыре дня стало известно о смерти 9 жителей региона. Понятно, что умерли они несколько ранее.

— Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, — подчеркивается каждый раз в официальном бюллетене оперштаба по коронавирусу.

Настороженность вызывает и количество пациентов с ОРВИ и пневмонией. Только с проблемами легких в стационарах области находятся более 700 человек. За 4 июня было отмечено сразу 109 подобных обращений.

Однако есть и позитивная информация.

Стремительно растет число людей, которые победили болезнь. За сутки диагноз сняли с рекордного количества инфицированных. Отрицательные тесты получили сразу 124 человека. И это в два раза больше, чем заболело людей. Таким образом, происходит снижение числа активных носителей вируса. Сейчас их 1824 человека. График выздоровлений начал опережать кривую заболевания. В общей сложности избавились от инфекции уже 1112 жителей области.

Стабилизировалась на низком уровне и скорость распространения инфекции. Сейчас она в среднем равна 2%. Коэффициент передачи инфекции устойчиво меньше единицы. А это значит, что один носитель коронавируса до своей изоляции не успевает заразить даже одного здорового человека.

В регионе проверили около 77 тысяч тестов на коронавирус. В областной клинической больнице стали делать анализы и на антитела. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости