Обманутые дольщики пытаются привлечь внимание властей наклейками

Обманутые дольщики из микрорайона Коммунар во Владимире разместили на своих машинах наклейки с надписью «Шохин или Сипягин? Кто из них сможет нам помочь?». Эти вопросы адресованы администра-циям области и города. Владельцы квартир проблемного дома на Центральной, 19, которые уже несколь-ко лет не могут получить ключи из-за двух лишних этажей, возведенных застройщиком без разрешения, обвиняют чиновников в бездействии. Дом внесен в единый реестр проблемных объектов Минстроя в мае. Дольщики давно добивались этого. Теперь на региональном уровне власти должны составить план-график восстановления прав пострадавших участников долевого строительства.

— На коллективное обращение дольщиков в департаменте строительства ответили, что такой план-график должен был быть разработан и утверждён в марте 2020 года. Но мы его так и не увидели. У нас есть опа-сения, что его содержимое в части решений и сроков не будет отвечать нашим интересам, — рассказывает представитель инициативной группы обманутых дольщиков Антон Игнатичев.

В проблемной девятиэтажке 125 квартир. Почти все проданы на этапе строительства.

Изначально глава администрации Владимира Андрей Шохин говорил о том, что застройщику придется сносить два этажа. Другого пути для ввода дома в эксплуатацию нет. Но региональные власти предпри-нимали попытки решить вопрос иначе – внести изменения в документ об ограничениях по высотности в охранных зонах. Но без одобрения федеральных структур сделать это оказалось невозможным. И вопрос застопорился. На сегодня региональная инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд, чтобы обязать застройщика снести лишние этажи. Заседание намечено на июль. Других подвижек в вопросе нет.

Обманутые дольщики считают, что их проблему специально затягивают, чтобы переложить ответствен-ность за решение вопроса на судебную инстанцию. На сегодня семьям, которые уже устали жить в съем-ном жилье и у родных в ожидании своего «угла», нужен хотя бы план-график с более-менее точными сро-ками. Хотя бы какие-то перспективы на будущее. Поэтому машины будут колесить по городу с наклейками до того момента, пока проблемы не будут решены.

«Призыв» направил в администрацию Владимирской области запрос об утверждении плана-графика вос-становления прав пострадавших участников долевого строительства. Ждем официального ответа.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители дома по улице Мира, 9 не могут узаконить единственную дорогу, связывающую дом с магистралями, которую они выстроили сами.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»