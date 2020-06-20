Новый вектор развития получат Покров и Вольгинский

Во Владимирской области создана рабочая группа по комплексному социально-экономическому развитию посёлка Вольгинский и города Покрова. В нее вошли региональные и районные власти, а также руководство крупных промышленных компаний, работающих на территории Петушинского района. Подготовлены предложения по улучшению жизни жителей, прописаны и источники финансирования.

Так, в Вольгинском требуется провести капитальный ремонт школы, детского сада, бассейна, поселковых дорог, построить поликлинику со стационаром, стоматологией и детским отделением, организовать освещение тротуаров, создать современные детские площадки во дворах, открыть сквер, культурно-досуговые учреждения, благоустроить центральную площадь, реконструировать канализацию и очистные сооружения. Список огромный, потребуется немало средств.

— Если рассматривать развитие территорий, то брать нужно не только Петушинский, но и соседние – Киржачский и Александровский – районы. Использовать для этого необходимо не только областной бюджет, но и государственно-частное партнёрство, привлекая крупные предприятия. У нас есть такие компании, как «Генериум» в посёлке Вольгинский и «Иксэл» в Киржаче. Муниципалитетам необходимо проработать совместный план развития в таких сферах, как здравоохранение, образование, благоустройство. А уже в дальнейшем будем рассматривать пути решения этих проблем и задач, – заявил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Покров и Вольгинский могут попасть в федеральные проекты развития территорий.

Региональные власти подготовили пакет для документов для включения Петушинского района в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий». Предпримут и еще одну попытку попасть в ведомственную целевую программу «Современный облик сельских территорий». Район получает федеральные средства на ремонт дорог и благоустройство общественных пространств. Но на развитие системы образования и здравоохранения денег не хватает.

Как «Призыв» сообщал ранее, что в Петушинском районе отменен карантин. Жители возвращаются к привычной жизни. Главное, восстановили работу пригородных электричек.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»