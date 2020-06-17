Новый фильм про святых Петра и Февронию снимают в Муроме

Съемки нового документального фильма про православных святых Петра и Февронию проходят в Муроме. Первые фото с площадки выложил режиссер Олег Гладов в своем микро-блоге. Участие в съемках принимает известный муромский военно-исторический клуб «Вареж». «Парни из клуба «Вареж», огонь и наши камеры куют документальное кино», — рассказал режиссер подписчикам. Съемки заказал телеканал «Спас», сообщает «Муром24».

Олег Гладов — режиссер, сценарист и писатель. Работал над проектами для RedBull, MTV и FOX. Есть в его копилке и клип «Песенка» 2006 года для группы «Вопли Видоплясова». Сейчас работает с командой единомышленников. Олег Гладов выпустил в разных форматах шесть своих книг. Его сборник «Мужчина, которому можно» вошёл в лонг-лист литературной премии «Нос».

Петр и Феврония — православные святые, были погребены в Муроме, их мощи находятся в соборном храме Свято-Троицкого монастыря. 8 июля отмечается День святых Петра и Февронии, с 2008 года в России празднуют приуроченный к этой дате День семьи, любви и верности. Торжества традиционно разворачиваются в городе на Оке, но в этом году из-за пандемии коронавируса планы пока не озвучены.

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Елена Пляскина

Фото из Инстаграма Олега Гладова