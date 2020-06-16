Новые велодорожки оборудуют во Владимире

Мэрия увеличит число велодорожек во Владимире. Начнут с микрорайона Доброе. После сноса гаражей освободились муниципальные земли, которых хватит не только для строительства тротуаров, но и для обустройства велодорожек. Первые появятся на улице Соколова-Соколенка, Жуковского и Рпенский проезд.

— Это же все здоровый образ жизни. Чем больше велодорожек, тем лучше. В каждом новом парке мы обязательно их предусматриваем. На Лыбедской магистрали они есть, будут и на Рпенском проезде, — говорит глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Велодорожки и памп-трек появятся и в реконструируемом парке «Добросельский».

В Ленинском и Октябрьском районах уже несколько существует кольцевой маршрут для движения велосипедистов. Каждое лето разметку наносят на тротуарах по улицам Мира, Горького, Октябрьский проспект, проспект Строителей и Ленина. Но для безопасной и продолжительные прогулки необходимо расширить маршрут в восточный район.

Как «Призыв» сообщал ранее, парки города открыты для посещений. В них можно гулять, играть на детских площадках и кататься на двухколесной технике.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»