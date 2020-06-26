Новые смерти от COVID-19 зарегистрированы во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксировано 4 новых смерти от COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус рф. Общее число пациентов, не переживших болезнь, достигло 59. При этом так много летальных случаев от опасного вируса не было уже две недели. После роста смертности, отмеченного с 9 по 11 июня, когда за три дня подтвердили гибель 12 инфицированных, ситуация выправилась. Сейчас новый всплеск. Правда, умерли эти люди, скорее всего, две недели назад. «Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований», — каждый раз подчеркивается в официальном бюллетене оперштаба по коронавирусу.

Больше всего летальных исходохов зафиксировано в Коврове. На 17 июня болезнь не пережили 14 местных жителей, сообщают «Ковровские вести» со ссылкой на заместителя главного врача Центральной городской больницы. Именно в городе оружейников был зафиксирован и первый летальный случай. 27 марта от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 48-летний мужчина.

Всего по области на сто тысяч населения от COVID-19 скончались 4,3 пациента, сообщает «Яндекс».

Это меньше среднероссийских показателей. По стране болезнь не пережили шестеро на сто тысяч человек. Московские медики, которые приехали в наш регион на помощь, высоко оценили готовность наших врачей.

— Уровень реанимационной помощи меня приятно удивил. Есть оборудование, есть знания у докторов. Некоторые больницы, например в Петушках, показывают потрясающие результаты, — рассказала в интервью ГТРК-Владимир заведующая отделением реанимации больницы №29 г.Москвы Ирина Мачулина, — У них больше половины пациентов снимается с аппарата ИВЛ. А это те цифры, которым могут позавидовать американские, европейские клинки и клиники Москвы. Для сравнения, в среднем с аппарата искусственной вентиляции легких снимается 20-30% пациентов, в Петушках больше 50%. И это нас очень приятно удивило.

Но есть и позитивная динамика.Все больше людей выздоравливают от коронавируса. За сутки больничный закрыл 61 пациент. И это больше новых случаев заражения. Всего за время пандемии болезнь победили 2473 человека. На сто тысяч населения с инфекцией справились почти 180 человек.

Меньше становится и активных носителей вируса. Сейчас их 1628 человек. При этом заболели за время пандемии 4160 жителей области. Проведено больше 110 тысяч тестов на COVID-19. За сутки выявлен 51 новый случай заражения.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС