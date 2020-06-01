Новые критерии для пособий на третьего ребенка утвердили депутаты

Уточнён механизм получения пособий на третьего ребенка в возрасте до 3 лет. Прежде для назначения выплат учитывался лишь среднедушевой доход семьи. Сейчас депутаты Законодательного Собрания Владимирской области зафиксировали сразу два критерия нуждаемости — средний размер доходов по области (около 29 тысяч рублей) и двукратную величину прожиточного минимума (более 24 тысяч рублей). То есть если многодетная семья в расчете на каждого человека обеспечена меньше по любому из этих двух показателей — ей положено пособие. Поправка уже внесена в региональный закон.

Сейчас пособие на третьего ребёнка во Владимирской области составляет 9 246 рублей.

— Закон дает право использовать для назначения льготы тот вариант, который в абсолютной величине больше, а значит, позволяет воспользоваться правом на пособие большему количеству людей. Сейчас оптимально исходить из среднедушевого дохода: его размер за 4-й квартал 2019 года — 28 968 руб., а величина двукратного прожиточного минимума – 23 492 руб. Но в случае, если соотношение поменяется, можно будет перейти на «запасной» критерий, наиболее выгодный для получателя в данный момент времени, — сообщили в пресс-службе областного Законодательного Собрания.

Суммы в качестве «планки» названы существенные, поэтому многие многодетные семьи попадают в рамки этих критериев. Одна из них — семья Сыровых из Владимира. Многодетной она стала полгода назад. После рождения малыша мама Алёна сразу же отправилась в отдел соцзащиты. И вот уже полгода получает на младшего сына более 9 тысяч рублей. Это помимо обычных ежемесячных пособий по уходу за ребенком.

— В собесе нам сразу объяснили, какие собрать документы на все льготы и пособия. Вручили памятку по городским и областным выплатам. По данному пособию до 3 лет мы прошли, потому что там указан двойной прожиточный минимум на каждого члена семьи, — говорит Алена Сырова. — И документы нужно принести всего лишь один раз, они их копируют и прикладывают к разным видам пособий. Не нужны пять справок о доходах и тому подобное.

Также многодетная семья оформила пособие и на среднюю дочку — по категории выплат на детей от 3 до 7 лет. Алёна сделала это через сайт госуслуг. И уже в июне получит выплаты.

Ранее «Призыв» пояснял, какие выплаты получит семья при рождении ребенка в 2020 году.

Татьяна Данилова

Фото из личного архива семьи Сыровых