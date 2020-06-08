Новорожденную девочку подкинули к дверям роддома

Полиция устанавливает родителей малышки

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, оставившего младенца у здания роддома № 2 во Владимире. Произошло это 6 июня около 4 часов утра. Новорожденную девочку принесли в переносной детской люльке красного цвета. Ребенок был завернут в пододеяльник и накрыт красной курткой. На голове у малышки была синяя джинсовая шапочка.

Фото УМВД России по Владимирской области

Врачи осмотрели девочку и доставили ее в медицинское учреждение.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, в результате которых ребенок оказался на улице, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, о родителях или других причастных к происшествию гражданах, сообщить об этом по телефонам: 02 (102 — с мобильного), 8 (4922) 77-83-30, 8 (4922) 77-83-31 (дежурная часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Владимиру) или 8 (4922) 32-64-05, 8 (4922) 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области за три месяца на свет появились 1378 девочек и 1422 мальчика. Малышей с синей лентой выписывают из роддомов чаще, чем с розовой.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

 

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Обсуждение 1

  • ирина:
    08.06.2020 в 09:24

    Как же так можно. Заберите туда, откуда появился на свет? Ведь можно оформить все официально. Ведь все равно найдут

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