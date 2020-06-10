Новое суздальское Зарядье поросло травой

В новой плитке, которой замостили центральную площадь в Суздале, проросли сорняки. Активисты общенародного фонда побывали в древнем городе и проверили состояние Зарядья. Обнаружили немало недочетов в осеннем благоустройстве территории. Деньги на обновление центра Суздаля пришли из федерального бюджета. Проект победил в общероссийском конкурсе, поэтому интерес к его реализации повышенный.

— Погода не позволила устранить все выявленные в прошлом году дефекты. Однако подрядчик заверил, что до конца июня все будет устранено. Больше всего меня расстроил тот факт, что нехорошие люди унесли четыре плиточных камня. Я не понимаю, зачем и кому это нужно, — сказала эксперт регионального штаба ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская.

Местами новая плитка на площади Зарядья пошла волной.

Эксперты ОНФ указали на необходимость выровнять или переложить плитку в тех местах, где она просела, сделать обсыпку песком, а там где накренился бордюрный камень дополнительно произвести работы по его выравниванию. Заместитель директора подрядной компании «Воймиг» Аарон Тепоян сообщил, что недостатки уже устранены на 70%. При хорошей погоде всё исправят концу июня.



— Мы не скрываем, что есть недочеты, так как все основные виды работ происходили в ноябре-декабре прошлого года. После весенней оттепели появились огрехи. Подтверждаю, что подрядчик постоянно находится на связи, не бросает обязательств. Что касается второго этапа благоустройства, то мы всегда говорили, что большая территория вокруг торговых рядов должна быть благоустроена, но суммы в 50 миллионов рублей недостаточно, чтобы привести в порядок все желаемое. Поэтому в прошлом году мы договорились с областной администрацией на софинансирование: пять миллионов выделит муниципалитет, а 15 — область, — добавил глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров.



В администрации заверили, что по условиям контракта подрядчик будет устранять все возникающие недостатки в течение 5 лет. Второй этап работ начнется не раньше середины лета. Перед этим должны пройти конкурсные процедуры на торгах.

Как «Призыв» сообщал ранее, что красивый новый парк Победы появился в Костерёво. Подрядчики уложились всего в 5 миллионов рублей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»