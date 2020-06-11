Новое производство кровельного материала запустили в Киржачском районе

Новое производство современного кровельного материала торжественно запустили на предприятии «Дёке Хоум Системс» в Киржачском районе. Там будут изготавливать ламинированную черепицу для скатных крыш. Новая линия позволит увеличить объём выпускаемой продукции не менее чем в 1,6 раза. Будут созданы дополнительные рабочие места. Планируемая мощность – 12 млн квадратных метров продукции в год. Общий объём инвестиций в проект составил около 5,5 млн долларов.

Из-за коронавируса оборудование монтировали и запускали дистанционно.

Примечательно, что созданию нового производства не помешал коронавирус. Импортное высокотехнологичное оборудование было смонтировано и запущено только с использованием телематических средств связи, без личного присутствия сотрудников компаний – разработчика и поставщика. Из-за пандемии COVID-19 они не смогли приехать в Россию, уточняет пресс-служба «Белого дома».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области мейкеры выпустили подушки от пролежней для пациентов, подключенных к ИВЛ.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области