Новое оборудование поступило в школу спортивной гимнастики им. Толкачева

Новое тренировочное оборудование закупили в школу спортивной гимнастики им. Н.Г. Толкачева во Владимире. Тренажеры для общефизической и специализированной подготовки приобрели и установили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Все обошлось в сумму 3 694 000 рублей, большая часть — почти 3,5 миллиона рублей — средства федерального бюджета.

— Среди тренажеров – скамья для пресса, гиперэкстезия, различные грифы, гантели, гимнастические коврики, вертикальный велотренажер, акробатическая надувная дорожка, гимнастический маховый конь, разновысокие гимнастические женские брусья, батутный гимнастический мостик и другое оборудование – в общей сложности более 20 наименований, — сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире собираются построить стеклянный спортивный комплекс. Под него отвели участок на улице Горького площадью 12 гектаров. Размер основной арены — 72 на 36 метров с трибунами для зрителей на 3500 мест, где можно будет проводить как всероссийские, так и международные мероприятия.

Елена Пляскина

Заглавное фото: панорама yandex.ru

Фото департамента физической культуры и спорта администрации Владимирской области