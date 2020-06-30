Николай Горохов: «Тяжелый год. Беда не приходит одна»

Сразу после пожара, который уничтожил сцену и зрительный зал театра драмы во Владимире, народный артист России Николай Горохов заявил, что беда не приходит одна. По его словам, этот год стал по-настоящему тяжелым. Сначала всем выпало испытание коронавирусом, который отменил репетиции и спектакли, а теперь вот без работы коллектив театра оставил огонь. Вместе со своим учеником Владимиром Кузнецовым они записали видеообращение. Режиссер разместил его на своей странице в социальной сети.

— Сейчас мы приходим в себя. Произошло страшное, непоправимое событие. Фактически театр наш мог погибнуть. Сгорела сцена, сгорел весь зрительный зал, уничтожено фойе театра. Мы не знаем, в каком состоянии мы находимся, и как дальше быть, — рассказывает Владимир Кузнецов.

Режиссер отметил, что во время пожара погибла птичка. Пустую клетку, в которой жил щегол, Владимир Кузнецов забрал домой. Также опустошены и сотрудники театра. Произошедший пожар для них — личная трагедия.

Во время пожара сгорели сцена и зрительный зал.

— Это большая трагедия… Неожиданно… Театр, который выглядел последний год, как игрушка: прекрасный паркет, один из немногих в стране, я уже не говорю о занавесе, замечательной трансформирующейся сцене. Столько планов… Театр последние 10 лет участвует в самых крупных театральных фестивалях, всегда приезжает с наградами. Конечно, тяжелый год. Беда не приходит одна. Огромный коллектив остался без театра. У нас было много планов, — отметил Николай Горохов.

После снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, театр задумывал показать публике спектакль, посвященный юбилею Победы. Его успели сдать накануне истории с карантином. Теперь постановку могут принять на других сценах города.

— Сейчас рассматривается возможность выступления театра на сценах Областного дома культуры и искусства, Владимирской областной филармонии и театра кукол. Мы рассчитываем, что на новых площадках также удастся работать над новыми постановками, — приводит слова директора Владимирского академического театра драмы Бориса Гунина информационное агентство ТАСС.

О том, что театр сильно пострадал, но жив, сообщается и на сайте учреждения культуры. В распространенном заявлении сказано, что общее горе сделало сотрудников только сильнее. «Мы верим, что все преодолеем, мы знаем, что пройдёт совсем немного времени и мы восстановим наш дом — театр. Артисты снова выйдут на сцену, зрители соберутся в зале», — говорится в коротком сообщении.

Сотрудники театра надеются на федеральную помощь. В своем обращении об этом говорит и режиссер Владимир Кузнецов. Не случайно в хэштегах указываются и Министерство культуры, и президент страны. Режиссер просит всех неравнодушных сделать репост этой записи.

Ранее «Призыв» сообщал, что опубликованы фото выгоревшего зрительного зала в театре драмы.

Полина Тарбеева

Фото: стоп-кадр из видеообращения

Видео Владимира Кузнецова