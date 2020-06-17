Немецкое покрытие уложили на малой спортивной арене «Торпедо»

На малой спортивной арене «Торпедо» уложили новое покрытие. Искусственное поле немецкого качества закупили в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На работы было выделено 15 миллионов рублей. Это деньги из областного и федерального бюджетов, сообщает региональный департамент по физкультуре и спорту. Гарантия на новое покрытие — 10 лет.

Реконструкция малой спортивной арены стартовала в апреле. А уже к началу лета работы на поле были завершены. Кроме газона, благоустроили и сам стадион. В частности, здесь установлено новое ограждение вокруг поля. Прежнее покрытие прослужило футболистам 13 лет.

Основная команда «Торпедо» уже проверила качество искусственного газона.

После затянувшейся паузы, вызванной коронавирусом, черно-белые приступили к тренировкам. Все ближайшие занятия команда проведет на новом поле. Видеоотчет о первом сборе можно посмотреть на официальном сайте клуба.

Заниматься «Торпедо» предстоит в новых условиях с выполнением требований Роспотребнадзора. Большинство упражнений — с соблюдением социальной дистанции. Обязательной станет термометрия и обработка рук. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области

Видео: fc-tv.ru