Назначена дата выборов в горсовет Владимира

На сегодняшней сессии городского совета Владимира депутаты определились с датой выборов. 13 сентября жители будут выбирать новый состав народных депутатов 28-ого созыва. Ранее депутаты приняли решение о числе одномандатных округов. Их будет 25 — меньше, чем было четыре года назад. Председатель избирательной комиссии Владимира Вадим Кузьмин пояснил, что на 1 января в городе насчитывается 274 021 избиратель, следовательно, средняя численность по округу должна быть около 10 тысяч избирателей. Утверждены также схемы одномандатных округов, которые размещены на сайте мэрии.

Депутатов будут выбирать 13 сентября.

Депутаты горсовета 27-ого созыва собрались сегодня на сессию после небольшого перерыва, связанного с действием режима повышенной готовности. В отличие от своих старших коллег из Законодательного Собрания Владимирской области депутаты горсовета не проводят заседания комитетов и сессии на отдельной платформе в режиме онлайн. Но к концу июня накопилось много бюджетных и организационных вопросов, поэтому народные избранники собрались зале мэрии.

Для всех желающих велась онлайн-трансляция. Сам зал не показывали, поэтому неизвестно, на каком расстоянии сидели депутаты. Но глава администрации Андрей Шохин и глава города Ольга Деева сидели на привычных местах, на метровой дистанции. Маска у сити-менеджера была на подбородке, а председатель горсовета вообще ее не надевала. Спикеры докладывали без масок.

Ранее «Призыв» сообщал, депутаты горсовета обсуждали варианты поддержки родителей школьников в части обеспечения бесплатным питанием в образовательных учреждениях города.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»