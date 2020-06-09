Наталья Чашина: «Помогать людям — наш долг!»

«Здравствуйте, вы позвонили на горячую линию проекта «Передвижные центры здоровья», — голос Натальи Чашиной ежедневно слышат жители Владимирской области. В общественной организации «Милосердие и порядок» Наталья уже больше девяти лет. Работа здесь помогает ей реализовать свое главное жизненное стремление – помогать людям.

— Я всегда хотела, чтобы моя работа приносила другим пользу. В детстве я мечтала стать учителем или врачом. Я прекрасно помню, как устраивалась в общественную организацию «Милосердие и порядок». Мне был всего 21 год, на тот момент я училась во владимирском филиале Нижегородского государственного лингвистического университета, преподавала английский в сельской школе и была уверена, что моя карьера сложится именно в образовательной сфере. Но однажды мне позвонила подруга и рассказала, что в организации «Милосердие и порядок» есть вакансия в службе развития местных отделений. Предложила попробовать свои силы. Я уже тогда знала о деятельности организации, о ее председателе Григории Викторовиче Аникееве, видела, какие интересные и нужные жителям области проекты реализует его команда, и загорелась желанием стать ее частью.

Сейчас Наталья руководит отделом по работе с передвижными центрами здоровья:

— Главная цель областного долгосрочного масштабного проекта «Передвижные центры здоровья» депутата Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева — сохранение здоровья жителей Владимирской области, организация доступной и качественной медицинской помощи. Проект работает с 2015 года. Я каждый раз с теплотой вспоминаю наши первые выезды, как люди удивлялись, что такие качественные медицинские услуги оказываются бесплатно, спрашивали, приедем ли мы к ним еще раз. Сейчас нас ждут во всех районах Владимирской области: и в городах, и в самых отдаленных и маленьких населенных пунктах.

Передвижные центры здоровья уже совершили более 2200 выездов и посетили свыше 400 населенных пунктов нашего региона. Обследования прошли более 183 000 жителей Владимирской области.

— Это не просто сухая статистика – это спасенное здоровье и жизни, — объясняет Наталья. — Своевременная диагностика позволяет обнаружить проблему на ранней стадии, и чем скорее начнется лечение в специализированном медучреждении, тем больше вероятность благоприятного результата. Например, не раз так получалось, что в ходе приема наши врачи-кардиологи диагностировали у пациентов предынфарктное состояние. Вызывалась «скорая», людей срочно госпитализировали, и это помогало избежать беды. Много серьезных заболеваний удалось выявить раньше, чем могли бы наступить осложнения . Это очень важно! Нам звонили и сами посетители, и их родные, искренне благодарили за помощь. Я считаю, что помогать людям — наша работа, наш долг.

Помимо работы в общественной организации «Милосердие и порядок» Наталья Чашина является действующим депутатом Владимирского горсовета. Совмещать такую ответственную деятельность с работой помогает поддержка коллег.

— «Милосердие и порядок» — это дружная сплоченная команда профессионалов и единомышленников. Все вместе мы работаем на благо жителей нашего региона. Я очень горжусь, что являюсь частью этого коллектива. В любом вопросе я всегда могу обратиться за советом, поддержкой к своим страшим товарищам и коллегам.

Ежедневно Наталья взаимодействует с самыми разными людьми: жителями области, специалистами медицинской сферы, представителями общественных объединений. Удивительным образом ей удается найти подход к каждому. Так в чем же секрет?

— На мой взгляд, самое главное — это умение слушать и слышать людей, вникать в вопросы и стараться сообща найти оптимальные пути решения. Честность и искреннее желание помочь – главные постулаты в моей работе. Особенно приятно слышать добрые отзывы людей, которые посещают передвижные центры здоровья. От этого появляется еще больше энергии для дальнейшей деятельности. Когда видишь результаты работы, которая приносит реальную пользу людям, — понимаешь, что идешь в верном направлении!

Беседовала Алена Славина

Фото предоставлены общественной организацией «Милосердие и порядок»