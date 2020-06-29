Наступившая рабочая неделя будет сокращенной

Жителей Владимирской области ждет четырехдневная рабочая неделя. 1 июля по всей стране объявлен нерабочим днем, напоминает Роструд, из-за всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ. «1 июля будет оплачиваться как выходной день. То есть работающие граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается», — уточнили в ведомстве.

1 июля станет дополнительным выходным днем.

При этом 30 июня останется полным рабочим днем. Так как он не является предпраздничным, сокращать на час его не планируется.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но тогда его пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса в стране, чтобы обезопасить граждан.

Ранее «Призыв» сообщал, что около пяти с половиной миллионов рублей получил Владимир из областной казны на подготовку и проведение голосования по поправкам в Конституцию.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»