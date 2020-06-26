Нашествие стрекоз во Владимирской области попало на видео

Настоящее нашествие стрекоз зафиксировано в этом году во Владимирской области. Летающих насекомых так много, что одного взмаха сачка хватает, чтоб поймать сразу несколько видов. Специалисты называют это явление уникальным. Говорят, такой вспышки численности стрекоз не было последние 20 лет. Биологи с удовольствием фиксируют происходящее на видео.

Эти кадры старший научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ снял в Собинском районе, недалеко от деревни Михеево. Но нашествие летающих насекомых, говорит Руслан Жуков, характерно для всей области. Стрекозы не наносят вреда людям. Более того, массовое появление летающих хищников — признак здоровой экосистемы.

— В этом году мы можем отмечать большое количество стрекоз разных видов. Это связано с тем, что личинка обитает в водоемах 3-4 года, после чего имеет место быть вспышка массового появления или размножения. Но такого явления я не наблюдал лет 20, чтобы так много их было, — пояснил «Призыву» старший научный сотрудник института экологии и биологии Влгу Руслан Жуков, — Это уникальное явление. Стрекозы могут мигрировать, могут улетать в другие регионы и даже страны.

Стрекозы — по-настоящему полезны, говорят специалисты.

Их появление спасает человека от комаров и мошек. Чем больше хищных насекомых, тем их меньше. А значит, есть возможность спокойно находиться на природе без жужжащего гнуса. А вот кусать человека стрекоза не будет. Только самооборона заставит это насекомое посмотреть в сторону людей.

Ранее «Призыв» сообщал, что изнывающий от жары лось решил искупаться на глазах у людей.

Полина Тарбеева

Фото:

Видео Руслана Жукова