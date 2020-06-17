Началась масштабная реконструкция парка «Добросельский»

Огромный стадион, обустроенная площадка для выгула собак, детский городок и отапливаемый стационарный туалет появятся в парке «Добросельский» к сентябрю этого года. К работам уже приступили. Началась перекладка коммуникаций в районе старой детской площадки. На месте бывшей парковки в центре парка роют котлован для стадиона. Там построят футбольное поле с трибунами, которое в зимнее время можно будет заливать для катания на коньках. Рядом поставят площадки для игры в баскетбол и волейбол. Каждый житель Владимира уже может прийти на территорию со стороны бывшей парковки и рассмотреть баннеры с проектом реконструкции парка.

— Прогулочные аллеи и велодорожки сделаем этим летом. Спортивный объект запустим этой осенью. Нам предстоит реконструкция парка в течение трех лет. Пока финансирование только федеральное и наше, городское, без поддержки регионального бюджета. Изначально проект благоустройства оценивали в 650 миллионов рублей. Мы сократили его вдвое за счет удешевления материалов. Но основные площадки сохранили, — говорит глава администрации Владимира Андрей Шохин.

В этом году на благоустройство парка потратят 104 миллиона рублей.

В следующем году в парке «Добросельский» собираются строить памп-трек. Первая площадка с уклонами и препятствиями для двухколесной техники появится именно там. Построят и мобильную сцену с кинопроектором для уличных концертов и показов фильмов.

Жители микрорайона Доброе обещали бдительно следить за сохранностью всех деревьев и кустарников. Сити-менеджер Андрей Шохин обещал по минимуму ликвидировать озеленение, только с компенсационной высадкой новых деревьев. Ещё жители восточного района мечтают о фонтане. Для него будут подведены коммуникации в парке, но денег на его строительство пока нет.

Как «Призыв» сообщал ранее, в микрорайоне Доброе появятся новые велодорожки. Городской безопасный маршрут для прогулок на двухколесных транспортных средствах продолжится.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»