На владимирских автозаправках подешевели бензин и газ

Во Владимирской области снижаются цены на топливо. Тенденцию заметили специалисты Владимирстата. Бензин подешевел в первые два месяца весны на 0,3%, дизельное топливо — на 0,9%, газовое моторное топливо — на 7,4%. Средняя стоимость Аи-92 — 42,5 рубля за литр, Аи-95 — 45,5 рубля, ДТ — 47,3 рубля и газ — 18,3 рубля. Однако данные статистики слабо коррелируются с тем, что видят сами водители. По наблюдениям владельцев машин, цены на крупных АЗС в тот же период не падали. Правда, и не росли тоже, что уже неплохо.

После скачка стоимости топлива зимой почти на рубль цифры на табло заправок практически не менялись.

Если брать более длительный срок — целый год, то, по данным Владимирстата, бензин за этот период подорожал всего на 2%, а газ вообще подешевел на 15%. Опять же перевозчики, заправляющие автобусы дизелем и газом, наоборот, такую тенденцию не узрели и сетуют на серьезный скачок цен. Некоторые из них вынуждены были приостановить работу, потому что без поддержки властей и из-за низкого пассажиропотока во время пандемии не на что было покупать топливо.

А вот цены на продукты питания – и Владимирстат это отметил — повышаются каждую неделю. В этом можно убедиться, посмотрев короткое видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»