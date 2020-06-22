На Семязино в выходные  утонул мужчина

Мужчина 1964 года рождения утонул на Семязино во Владимире. Трагедия произошла в субботу, 20 июня. Ранним утром вместе со спутницей он пришел на пляж. Они расположились дальше оборудованного для отдыха места. В то время спасательный пост ещё не начал работать. Мужчина хотел доплыть до противоположного берега. В какой-то момент он пропал из вида. Спутница сообщила о происшествии спасателям.

— На место выехали подразделения поисково-спасательного отряда города Владимира, аварийно-спасательной службы Владимирской области и представители правоохранительных органов, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. — Силами спасателей аварийно-спасательной службы области и водолазов владимирского поисково-спасательного отряда из воды было извлечено тело мужчины.

С начала сезона в области зафиксировано 10 происшествий на воде.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Спасатели напоминают, что купальный сезон в регионе официально не открыт. Несмотря на то, что места для отдыха уже подготовлены, купаться запрещено. С начала сезона зафиксировано 10 происшествий на воде. Семеро человек погибли, среди них один ребенок.

При этом на Семязино в пятницу побывали спасатели. Они еще раз предупредили отдыхающих о запрете на купание и провели мастер-класс по спасению утопающих.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области