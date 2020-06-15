На пожаре в Суздальском районе погиб мужчина

На пожаре в деревне Бродницы Суздальского района погиб мужчина. Сообщение о задымлении в дачном доме поступило сегодня в 6.10. Позвонили соседи по участку. По прибытии пожарные установили, что тлеют постельные принадлежности. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра. Пожарные оперативно ликвидировали тление. К работам привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

На месте было обнаружено тело мужчины 1958 ода рождения. По предварительной информации, погибший получил отравление угарным газом. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего. Одна из версий — неосторожное обращение с огнём при курении.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире вспыхнула машина скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль перевозил пациента из Мурома и загорелся на подъезде к «Красному Кресту». Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области