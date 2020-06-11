На море в пандемию. Рисковать или нет?

Коронавирус коронавирусом, но душа просит солнца, моря, впечатлений. Постепенно в регионах снимают жесткие ограничения, открывают санатории. Да, пока действуют особые условия для отдыха, но некоторых отдыхающих это не останавливает. Вместе с директором туристического агентства «Золотая рыбка» Полиной Чистовой мы обсудили перспективы летнего отдыха, стоит покупать путевки или нет, будут ли туры дорожать или, наоборот, упадут в цене?

На море со справкой

Каждый регион самостоятельно определяет уровень ограничений в связи с эпидемией, в том числе и решения об открытии отелей, пансионатов, баз отдыха.

С 1 июня открылись Сочи, курорты Краснодарского края, Татарстан и Алтай.

Отдохнуть можно пока только в санаториях и профилакториях, имеющих медицинскую лицензию. На территории санаториев можно отдыхать без масок и перчаток, но выход в город возможен только в средствах индивидуальной защиты.

В Краснодарском крае почти все пляжи закрыты (открыты 20 из 190), экскурсий нет, аттракционы не работают. Работают лишь те кафе и рестораны, которые имеют летнюю веранду, и бассейны в санаториях. Везде предпочтительна бесконтактная оплата товаров и услуг.

Вице-премьер по вопросам внутреннего туризма Дмитрий Чернышев заявил, что полноценный запуск туризма в России ожидается с 1 июля. Большой потенциал имеют путешествия в соседние регионы.

На данный момент работает примерно 10% санаториев от общего количества, остальные выжидают более существенных послаблений. Выжидают и туристы: если уж отдыхать, то без ограничений.

По данным сервиса Aviasales, из 6 миллионов запросов в их системе 46% приходится на июль, еще 29% — на август. 57% запросов приходится на полеты по России.

Сейчас поехать на отдых можно только в том случае, если у вас на руках будут справки об отсутствии заболевания и об эпидобстановке по месту постоянного проживания. У всех прибывших на отдых на вокзале или в аэропорту измеряют температуру, проверяют документы. Если справок нет, то добро пожаловать в обсерваторы на 14 дней за свой счет.

Самая большая проблема, по мнению Полины Чистовой, получить такие справки:

— Справку об отсутствии коронавируса нужно получить не позже чем за 2-3 дня до заселения в санаторий. Это жесткие требования Роспотребнадзора. В среднем 2 дня занимает только дорога на машине или поезде. Получается, по таким правилам попасть на отдых нереально. К тому же стоимость справки об отсутствии коронавируса составляет около 2000 рублей, а это дополнительные существенные расходы. Идут разговоры о том, что эту справку отменят, но сроков отмены пока никто не называет.

Но сама большая проблема – даже не в получении справок, а в том, что при существующих правилах полноценно отдохнуть невозможно. Например, можно приехать в санаторий и находиться только на его территории: в город выходить нельзя, на пляжи нельзя (они закрыты). Кругом сплошные ограничения. Что это за отдых ?

Санатории Владимирской области закрыты. Да и спросом у владимирцев они пользуются мало.

В основном все стремятся подлечиться в здравницах Краснодарского края, Минеральных Вод, Беларуси. Немногие любят «наш юг», потому что хромает сервис, цены на отдых дороже, чем за рубежом, море не всегда теплое и чистое. К сожалению, таковы особенности нашего российского морского климата. Сезон короткий, погода может испортиться в любой момент, море иногда не прогревается и до 26-27 градусов. Да и кроме коронавируса существует еще много различных вирусов. Летом на нашем море туристы часто страдают от ротовирусных инфекций, которые укладывают в больницу целые семьи.

Время «горящих» путевок прошло

Планов у туроператоров много, реализуются ли они, все будет зависеть не только от эпидобстановки, но и от стоимости туров, которые будут предложены нашим туристам. Пока цены не меняются и достаточно демократичные. Туроператоры пытаются создать спрос, задействовать чартеры. Например, в Сочи в 20-х числах июня путевка на двоих на неделю стоит от 10 000 рублей.

На июль самый бюджетный тур (с перелетом, трансфером, без питания в отеле, на 7 дней) на семью (мама, пап и ребенок) в Красную Поляну туроператоры предлагают от 35 000 рублей. В августе точно такой же тур стоит от 42 000 рублей.

Если эта семья захочет полететь в Сочи в трехзвездочный отель с двухразовым питанием на 7 дней, то путевка в июле обойдется им в 47 000 рублей, а в августе – 48 500 рублей. За «все включено» в июле придется потратить 90 500 рублей, в августе – 100 000 рублей.

Крым такой семье с перелетом, но без питания обойдется в июле и в августе в 35 000 рублей и выше. Четырехзвездочный отель и «все включено» — 95 500 рублей в июле, 102 000 рублей — в августе.

В июле – сентябре цены растут. Полина Чистова говорит, что это распространенная практика с любыми турами:

— Будет спрос – цены поднимутся. Цены вообще из года в год все выше и выше. Увы, прошло время «горящих путевок». Это несколько лет назад туроператоры продавали путевки за 1-2 дня до вылета по демпинговым ценам. И таких операторов уже не существует, они обанкротились и оставили после себя много пострадавших туристов, которым деньги не вернули совсем или вернули всего 5-10% от стоимости тура через страховые компании.

После массового банкротства туроператоров в 2014 году никто не продает путевки себе в убыток, на рынке остались крупные игроки, у них все просчитано. Цены у туроператоров считают программы-роботы и поднимают их по заложенному алгоритму. Агентства из всей России бронируют тур. Программа видит, что спрос есть, и цена поднимается. За один день цена может подниматься очень значительно. Этот механизм называется «гибкое ценообразование».

Будем ли отдыхать? Какие перспективы?

Ограничения могут снять резко в один день. Каждый день начинается с какой-то новости. Во вторник глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о том, что с 15 июня будет отменён режим самоизоляции и обязательная обсервация для приезжающих на полуостров. Но отели смогут принимать туристов из других регионов только с 1 июля. И это уже хорошая новость, пусть и придется немного подождать.

Наши туристы готовы и хотят путешествовать по России. Но многих останавливает окончательная цена тура. Например, много интересного на Алтае: горы, озера, рыбалка, сплавы, рафтинг, альпинизм. Цена только авиаперелета до Барнаула была всегда 25 000 рублей на человека. Это 100 000 рублей на семью из 4 человек. А это как раз средняя стоимость путевки в Турцию «под ключ»: с перелетом, проживанием, трансфером, страховкой, питанием «все включено». Ну и как вы думаете, что выберет турист?

Будут приемлемые цены – народ поедет отдыхать на Алтай, на Байкал. Кстати, о Байкале: один из российских туроператоров объявил о старте чартерной программы на Байкал в республику Бурятия с 4 июля 2020 года. Стоимость турпакета с учетом перевозки, трансферов, проживания в отеле на берегу Байкала с 3-разовым питанием и оптимальным набором экскурсионных программ составляет в среднем 50 000 рублей на человека. В пакет также входит проживание с завтраком в одной из гостиниц Улан-Уде, чтобы туристы могли отдохнуть после продолжительного перелета.

В Ростуризме для продвижения туризма в регионах готовят запуск новых направлений. Туристам предложат отдых в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вдоль Волги: Тверскую, Ярославская области, Казань и Нижний Новгород.

Граница пока на замке

Если с отдыхом по России еще есть какая-то ясность, то с отдыхом за границей сплошные вопросы. Российские власти настоятельно рекомендуют не отдыхать за рубежом в этом году и напоминают, что всех въезжающих в страну ждет 14-дневный карантин. Границы открыли, но только для выезда за рубеж для ухода за родственниками, на работу или учебу и для лечения. А вот когда будет разрешен выезд с целью «отдых», вопрос пока без ответа.

Между тем многие страны готовы принимать туристов. Открылись Италия, Хорватия, Черногория. Беларусь готова принять всех российских туристов без справок и ограничений.

Турция откроется для большинства зарубежных туристических рынков в июле 2020 года. Туристов из России страна готова принимать с 15 июля. Любимый многими Таиланд пока закрыт. Премьер-министр Таиланда заявил, что страна может открыться для иностранных туристов в третьем или четвертом квартале 2020 года, но не для всех. Приоритет будет отдан тем, кто прибывает из районов, свободных от коронавируса.

Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до 185 долларов в день, чтобы таким образом привлечь в страну иностранных путешественников. Ваучеры можно будет тратить в ресторанах и магазинах. Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств.

Росавиация предложили возобновить часть полетной программы из России за рубеж с 15 июля с 15 странами.

Но куда именно полетят первые зарубежные рейсы, неизвестно. Список направлений Росавиация будет определять совместно с Роспотребнадзором. И будут ли это туристические рейсы? Увидим в середине лета.

Брать или не брать?

Полина Чистова считает, что сам турист должен взвесить все «за» и «против» покупки тура:

— Если вы купите тур, а возможность поехать отдохнуть сорвется из-за эпидобстановки, то тур будет перенесен. Туристам, которые должны были улететь на отдых в марте, апреле, мае, туроператоры предложили перенести отдых на осень и даже на следующий год. Деньги за турпутевку не вернули никому!

В числе моих клиентов были те, кто потратил большую сумму. Они ее не потеряли, но и не получили обратно, хотя кому-то эти деньги в условиях эпидемии и самоизоляции были очень нужны.

Конечно, мы все надеемся, что второй волны коронавируса не будет, заболевание пойдет на спад. И все, кто хотел отдохнуть, обязательно поедут, полетят на море, в горы, в другие города за новыми впечатлениями и открытиями.

Елена Середина

Заглавное фото: migrantumir.com