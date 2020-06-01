На ловушки браконьера напоролись машины и инспектор нацпарка «Мещёра»

В национальном парке «Мещёра» неизвестный расставил опасные ловушки. За май госинспекторы трижды находили вкопанные в землю заостренные прутья арматуры. Кроме шести проколотых колес патрульных машин, пострадал старший группы, который наступил на браконьерские штыри и сильно повредил ногу.

Сотрудники национального парка имеют свои догадки о том, кто это сделал. Их подозрения пали на жителя одной из местных деревень. Мужчину неоднократно штрафовали за незаконную охоту и другие правонарушения на территории заповедного края.

— Более того, имеются даже сведения о намерении этого гражданина совершить покушение на жизнь и здоровье одного из госинспекторов. Было публично заявлено его желание сбить сотрудника национального парка снегоходом, — сообщает пресс-служба национального парка «Мещера».

В период самоизоляции предполагаемый злоумышленник обращался в администрацию национального парка за разрешением на проезд по территории парка на квадроцикле, в чём ему было отказано. Ранее «Призыв» сообщал, что браконьеров будут судить за убийство егеря.