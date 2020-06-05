На борьбу с борщевиков выделили больше средств

Во Владимирской области на борьбу с борщевиком Сосновского направят около 12 миллионов рублей. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. На эти средства собираются обработать 446 гектаров земли в 36 сельских поселениях. От опасной сорной травы собираются избавлять обочины дорог вблизи остановок общественного транспорта, а также территории парков и скверов.

— Наиболее активно работает филиал «Россельхозцентр» по Владимирской области. Уже обработано 60 гектаров. Семь районов обработано. Сейчас очень активно идёт обработка в Новоалександровском сельском поселении, — рассказывает директор департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.

Бороться с борщевиком взялись также дорожники и СПК.

Обычно к работам приступают еще в апреле. Но в этом году из-за пандемии коронавируса и дождливой погоды сроки сдвинулись. Во Владимире борщевика тоже достаточно. Однако денег на его уничтожение из области не приходит. Местные власти справляются своими силами. Каждое лето косят валы в центре города. Средство, которым уничтожают борщевик, безопасно для людей, а вот само растение оставляет ожоги на теле.

Тем временем, Патриарший сад во Владимире утопает в зелени. Рассаду цветов и новые комнатные растения высаживают в оранжерее и теплице. Всю красоту можно увидеть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»