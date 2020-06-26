Музей нашел деньги на проекты реставрации только для двух памятников

Золотые ворота во Владимире и Рождественский собор в Суздале первыми получат комплексные проекты реставрации. Однако сами работы по восстановлению объектов культурного наследия начнутся не раньше чем, через два года. Столько времени понадобится на работу архитекторов, прохождение экспертиз и на получение федерального финансирования. На подготовку сметы и проекта Владимиро-Суздальский музей-заповедник тратит собственные деньги, заработанные на продаже билетов и сувенирной продукции. А поскольку экспозиции были закрыты в связи с действием в регионе режима повышенной готовности, средств в наличии очень мало. По меркам музея. Хватило только на сохранение зарплат всем сотрудникам, в том числе и экскурсоводам, и на два проекта. Дмитриевский и Успенский соборы, которые тоже нуждаются в реставрации, ждут своей очереди.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника

— На Дмитриевский собор просто не хватило денег. Если бы мы продолжали работать в обычном режиме, как и в прошлом году, то на собственные средства мы могли заказать большой проект и на Дмитриевский собор. Я, конечно, сожалею, что контракты на отдельные виды реставрации не состоялись. Сегодня требования ужесточились. Обязательно наличие единого комплексного проекта реставрации памятника. Это требования ЮНЕСКО. Мы приближаемся к тому, чтобы российское законодательство приближалось к международному. И работы эти недешевые.

На проект реставрации Золотых ворот потратят 7,4, Рождественского собора — 6,2 миллиона рублей.

Для сравнения, ремонт кровли Палат во Владимире стоит 10 миллионов рублей. Но на такие необходимые текущие работы сейчас денег у музея нет. На все соборы и памятники ранее уже делались проекты реставрации, но на отдельные самые нужные виды работ (например, реставрация входных дверей, оконных блоков). Однако в Минкульте такие сметы не приняли, сообщив, что реставрацию на объекте требуется выполнять комплексно — от и до.



Оба проекта по результатам торгов будет делать научно-производственная фирма «Тектоника». Далее документы пойдут в Минкульт на рассмотрение научного совета. И только после одобрения, как выразилась Светлана Мельникова, мэтров архитектуры, можно будет говорить о реальных сроках реставрации.

Как «Призыв» сообщал ранее, с 27 июня разрешено открыть двери для посетителей музеев, но только при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора. Золотые ворота не смогут начать работу из-за отсутствия дополнительных выходов.

Анна Тумановская

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