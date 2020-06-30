Мунк, Шагал и Врубель поселились в роще под Костерево

Жительницу Петушинского района Галину Лысенкову можно по праву считать лесной феей. Девушка превращает обычные деревья в произведения искусства. Живёт она рядом с Костерёво, и недалеко от дома, в дубовой роще на берегу Клязьмы, художница создала целую галерею копий мировых шедевров. Здесь можно увидеть и «Девочку на шаре» Пабло Пикассо, и «Царевну-Лебедь» Михаила Врубеля, и легендарный «Поцелуй» Густава Климта.

В качестве основы для картин Галина использует морозобоины на коре деревьев.

Её мастерская не ограничена стенами, здесь нет электрического освещения. Под небом голубым, на ковре цветочной поляны и рождаются новые произведения. Нельзя сказать, что художница творит в одиночестве, её дружно поддерживает хор лягушек и пролетающие над затоном Клязьмы чайки.

Полюбоваться необычной галереей в спрятанный от цивилизации уголок приезжают теперь целые делегации из Москвы. Каждому зрителю художница рада, но главные поклонники её таланта — местные ребятишки. Для них Галина устраивает мастер-классы… А ещё наша героиня увлекается йогой. И медитация тоже вносит свой вклад в искусство. Каким образом? Об этом вы узнаете в новом выпуске программы «Наши люди».

Автор программы Татьяна Данилова

Оператор Пётр Соколов