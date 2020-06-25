Молодые семьи Владимира получили субсидии на жилье

Во Владимире молодым семьям вручены сертификаты на приобретение жилья. В этом году в списке 36 фамилий. Не самое большое количество за 16 лет действия программы, в прежнее время доходило и до 150 человек. Но мэрия подчёркивает, что в условиях напряженного бюджета это уже большой результат. Среди получателей значатся 26 многодетных семей. Власти вносили поправки в местные законы, чтобы семьи с тремя и более детьми имели приоритет в очереди.



— Социальные выплаты предоставляются в размере 35% от средней стоимости жилья для семей с детьми и в размере 30% для семей, не имеющих детей. Расчет суммы производится, исходя из размера общей площади жилого помещения и норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья по городу. Как показывает практика, во Владимире размер социальной выплаты составляет от 465,3 тысяч до 1395,9 тысяч рублей, – поясняют в администрации Владимира.

С 2004 года субсидию на жилье получили 1270 молодых семей.

На сегодня в программе заявлено еще 505 участников. Все признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и смогли подтвердить возможность приобрести квартиру со своей доплатой. Судя по снижающимся темпам предоставления субсидий, ждать очередникам придётся не 2-4 года, как их предшественникам, а гораздо больше. И есть риск вообще выпасть из программы, когда одному из супругов исполнится 35 лет.

Екатерина и Алексей Игнатьевы – одни из тех счастливчиков, кто получил субсидию в этом году. В их семье воспитывается двое детей. Они встали в очередь три года назад, когда взяли ипотеку на расширение жилплощади. Размер соцвыплаты для них составил 930 тысяч рублей. Семья смогла погасить часть жилищного кредита.



Как «Призыв» сообщал ранее, в регионе появится новый вариант субсидии на приобретение жилья для работников сферы культуры. Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области утвердили их право на льготную ипотеку.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимира, департамента соцзащиты области