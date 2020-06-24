Минимальный прирост зараженных COVID-19 отмечен с начала лета

Во Владимирской области за сутки зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это минимальный показатель с начала лета. После долгого нахождения на плато заболеваемость пошла вниз. За последнюю неделю среднесуточный прирост инфицированных составляет 53. Для сравнения, 7 дней назад он был равен 60.

Скорость распространения COVID-19 снизилась до 1,2%.

Больше всего носителей вируса во Владимире. Но и здесь число инфицированных снижается. За сутки в областном центре положительные тесты получили 4 человека. В общей сложности коронавирусом в губернской столице болеют 782 человека.

На втором месте в таблице распространения COVID-19 Гусь-Хрустальный. В городе 7 новых случаев заражения и 641 случай инфицирования за все время пандемии. 9 человек в статистику заболеваемости добавили Вязники, по 6 — Собинка и Петушки. 5 положительных тестов пришли жителям Александрова и Юрьева-Польского. 4 человека инфицированы в Киржаче, 3 — в Коврове. 1 пациент заразился в Суздале. За сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 10 районов области.

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 подтвержден у 4056 человек.

Активными носителями вируса являются 1630 из них. Выздоровел от опасного вируса 2371 житель области. Только за последние сутки больничный закрыли 93 пациента. Не пережили осложнений, вызванных коронавирусом, 55 человек. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный случай.

Ранее «Призыв» сообщал, что пожилые люди стали чаще заражаться коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»