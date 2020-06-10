Михаил Спиридов: декабрист-аграрий из владимирских дворян

Декабрист Михаил Матвеевич Спиридов принадлежал к владимирским дворянам. Его дед – адмирал Григорий Андреевич Свиридов за разгром турецкого флота в Чесменском сражении получил от императрицы Екатерины II деревню Нагорье недалеко от Переславля-Залесского Владимирской губернии (ныне Ярославской области). В доме, который адмирал Григорий Андреевич Спиридов там построил, выросли несколько поколений семьи Спиридовых. Здесь в 1796 году родился и Михаил Спиридов. А закончил он свою жизнь в Сибири, где прославился выведенным сортом картофеля, который так и называли «Спиридовка». Но обо всем по порядку.

Юность в ополчении

Отец его — сенатор Матвей Григорьевич Спиридов известен своими генеалогическими работами. Мать Ирина Михайловна Щербатова была дочерью историка Щербатова. В семье родились шесть сыновей и две дочери. Михаил был самым младшим из них. Он унаследовал от деда любовь к военному искусству, а от отца — к истории и философии. Завершив домашнее образование под руководством своей матери, 20 августа 1812 года, в возрасте 16 лет, Михаил поступил на службу урядником во 2-й полк Владимирского ополчения. Им командовал родной дядя Григорий Григорьевич Спиридов, первый комендант освобожденной Москвы. Ополчение участвовало в блокировании путей отступления французских войск из Москвы.

7 февраля 1813 года Спиридов переводится в Гренадерский лейб-гвардии полк и через несколько месяцев получает звание прапорщика. Участвовал в заграничных походах русской армии в 1813-1814 годах и сражениях у Люцена, Дрездена, Кульма, Лейпцига, во взятии Парижа. Был награжден орденами св. Анны 4-й степени и св. Владимира 4-й степени. Осенью 1814 года вместе с полком вернулся в Россию.

Офицер-философ

31 января 1816 года в звании подпоручика был переведён в Саратовский пехотный полк 3-го корпуса 1-й армии, где стремительно рос в чинах и в августе 1819 года уже командовал первой гренадерской ротой. 4 июня 1825 года произведён в майоры с переводом в Пензенский полк 8-й пехотной дивизии 1-й армии на должность командира батальона.

После возвращения из заграничных походов Спиридов принялся не только за изучение военных наук, но и за чтение исторических, философских и политических книг, главным образом на французском языке. В эти годы он делал переводы и выписки из сочинений, заинтересовавших его и оказавших влияние на формирование его собственных этических взглядов. Семьи у него не было, поэтому все свободное время посвящалось любимым занятиям. О его предпочтениях можно судить хотя бы по названиям его собственных публицистических работ: «О воле и вольности человека», «О власти отцовской», «О незаконнорождённых», «Правила жизни собственно для себя», «Разные замечания», «Глас патриота», «О действиях всегда мерами добра, честности и правоты».

Михаил Спиридов принадлежал к новому поколению русских офицеров с обостренным чувством патриотизма и горячим желанием видеть свою родину свободной и процветающей.

Пензенский полк, в котором служил Спиридов, находился на Украине. Офицеры жили в крестьянских хатах и имели возможность наблюдать жизнь крепостных крестьян. Находясь в Житомирской губернии, Спиридов записал: «Был более приведен в скорбь общей бедностью поселян», «видел неусыпную деятельность хлебопашца, плоды которой служат обогащению их панов» и далее заметил: «видел голод». Это заставило его сделать вывод: «Сознаюсь, мое сердце содрогнулось, жалея их».

Вступление в «обреченный отряд»

В 1825 году Михаил Спиридов вступил в Общество соединенных славян по просьбе Михаила Бестужева-Рюмина, рассчитывавшего с его помощью привлечь «славян» в союзники Южному обществу. Спиридов участвовал практически во всех совещаниях по поводу объединения Общества соединённых славян и Южного общества, он был избран доверенным лицом от «славян», выработал правила членства объединённого общества и написал критические замечания на переданное ему Бестужевым-Рюминым краткое изложение «Русской правды» — «Государственный завет». В замечаниях к нему Спиридов отметил своё несогласие с установлением республиканского правления, предлагая ограничиться конституционной монархией, и возражал против отмены сословий.

Несмотря на сохранившиеся разногласия, на совещании в сентябре 1825 года было принято решение о вхождении Общества соединенных славян в состав Южного на основе его программы. На этом же совещании по предложению Бестужева-Рюмина был составлен список членов «обреченного отряда» — заговорщиков, согласных с необходимостью и принявших на себя исполнение убийства императора. В этом списке был и Спиридов.

Арест после неудавшегося восстания

Из-за неожиданного начала восстания Черниговского полка ни Спиридову, ни другим бывшим «славянам» не пришлось участвовать в нём: о восстании они узнали слишком поздно и практически помочь ему не смогли. 25 января 1826 года Спиридов был арестован в местечке Красилове. 1 февраля был доставлен в Санкт-Петербург на гауптвахту Зимнего дворца, а 2 февраля переведён в Петропавловскую крепость.

На допросах Михаил Спиридов не отрицал свою принадлежность к тайному обществу и говорил о побудивших его к тому первопричинах: «всякое правительство имеет свои стороны и худые, и хорошие, и наше имеет много худых, потому что есть злоупотребление законов, …угнетение крестьян, наипаче в присоединённых губерниях, превосходит меру». При этом он считал разумным, «не давая вольности крестьянам, сделать их вольными, то есть чтобы они производили сельские работы на условиях с помещиками».

В «Росписи государственных преступников», преданных Верховному уголовному суду, в числе членов общества Соединённых славян третьим был указан Спиридов. Он был осужден по первому, т. е. наиболее строгому разряду. В приговоре записано: «Умышлял на цареубийство, вызывался сам, дал клятву на образе совершить оное и назначил к тому других: участвовал в управлении Славянским обществом, старался о распространении его, принимая членов, и вынуждал низших чинов». Указом Николая I от 10 июля 1826 года Спиридову была дарована жизнь с тем, чтобы «по лишении чинов и дворянства сослать вечно в каторжную работу». 22 августа вечную каторгу заменили на 20-летний срок с последующим поселением в Сибири.

Каторжная академия

Не сразу Спиридов попал в Сибирь. Сначала он с Горбачевским и Барятинским был отправлен в крепость Кексгольм, где находился в так называемой Пугачёвской башне, в которой когда-то содержалась семья Емельяна Пугачёва. В апреле 1827 года последовал перевод в Шлиссельбургскую крепость. Тут декабристы пробыли до сентября. В ноябре Спиридов вместе с Юшневским, Пестовым и Андреевичем был уже в Иркутске, а в декабре этого же года доставлен в в Читинский острог, где находилось большинство декабристов.

Через некоторое время он стал активным членом так называемой «каторжной академии». Вот что писал ее «студент» Александр Фролов:

«Некоторые (декабристы), обладая обширными специальными знаниями, охотно делились ими с желающими. Не могу отказать себе в удовольствии назвать тех дорогих соузников, которые делясь своими знаниями, своим искусством, не только учили, доставляли удовольствие, но и были спасителями от всех пороков, свойственных тюрьме. Никита Михайлович Муравьёв, обладавший огромной коллекцией прекрасно исполненных планов и карт, читал по ним лекции военной истории и стратегии. П.С. Бобрищев-Пушкин — высшую и прикладную математику. А.И. Одоевский — историю русской литературы. Ф.Б. Вольф — физику, химию, астрономию. Спиридов — свои записки (истории средних веков) и многие другие — как собственные так и переводные статьи».

Спиридовское хозяйство

8 ноября 1832 года срок каторги Спиридова был сокращён до 15 лет, а 14 декабря 1835 года — до 13 лет. После завершения срока каторги указом от 10 июля 1839 года Михаил Матвеевич был переведен на поселение в Красноярск, где обосновались и другие ссыльные декабристы, по совпадению тоже участники Отечественной войны 1812 года: В.Л. Давыдов, С.Г. Краснокутский, М.Ф. Митьков, М.А. Фонвизин.

На поселении Спиридов занялся сельским хозяйством, «чтобы не только своими руками добывать пропитание, но и личным примером и опытом содействовать развитию крестьянских хозяйств». По его просьбе к губернатору Енисейской губернии Копылову в 1843 году ему отмежевали в деревне Минино Заледеевской волости около 15 десятин пустопорожней земли, из которых только 11 были удобными. Позже Спиридов приобрёл хутор Дрокино в 15 верстах от Красноярска на берегу реки Качи. 8 июля 1848 года ему было разрешено переселиться в построенный там новый дом. Ещё в 1920-е годы его заимка, находившаяся недалеко от деревни, называлась Спиридовской.

В Дрокино Спиридов создал образцово-показательное хозяйство, в котором выращивались пшеница, рожь, гречиха, лён, конопля, картофель и другие культуры. Михаил Матвеевич оказывал помощь семенами и деньгами местным крестьянам. Делился урожаем с живущими в Красноярске декабристами. Поставлял хлеб и муку на золотые прииски. Используя богатые знания по математике, механике, он много времени тратил на конструирование новых сельскохозяйственных орудий и достиг в этом больших успехов.

По местной легенде, именно Михаил Матвеевич привил местным крестьянам любовь к картофелю, который они до этого и не знали. Но точно известно, что он снабжал крестьян картофелем выведенного им сорта, пользующегося большой популярностью и получившего название «Спиридовка». Этот сорт был в Сибири известен еще в начале нашего века.

Конец славного пути

После тяжёлой болезни Спиридов умер 20 декабря 1854-го, за два года до амнистии. По завещанию его похоронили рядом с Троицкой церковью в селе Арейское (ныне поселок Емельяново) в 25 верстах от Красноярска. Хоронило его сельское общество. Позже приезжал какой-то родственник, который сделал ограду и положил плиту на могилу. В 1930-х годах церковь была закрыта, от церковного кладбища сохранились только три могилы — одна из них Михаила Спиридова.

В 1952 году в посёлке Емельяново был открыт памятник декабристу работы скульптора Абдрахимова. По состоянию на 2016 год, памятник перенесен с прежнего места во двор Емельяновского музея. А вот портрета Михаила Спиридова, к сожалению, не сохранилось.

Рассказ о Михаиле Спиридове продолжает проект «Призыва», посвященный декабристам из Владимирского края. На нашем сайте можно почитать о Николае Басаргине из деревни Михейцево Покровского уезда, Михаиле Митькове из села Варварино Юрьев-Польского уезда и Петре Муханове из села Успено-Мухановское Александровского уезда.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: могила Михаила Спиридова в Емельяново, metalchemist.livejournal.com