Михаил Кокшенов: в каких комедиях играл актер?

5 июня на 84-м году жизни умер народный артист России Михаил Кокшенов. Он сыграл около 130 ролей в кино, причем в 24 из них – главные. Работал он в качестве режиссёра и снял более десятка фильмов. Но широкому зрителю Михаил Кокшенов более известен как комедийный актер второго плана или эпизодических ролей. Только знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай 5 раз приглашал его в свои фильмы.

Жизнь актёра последние 15 лет была пусть и отдалённо, но связана с Владимирской областью. В 2005 году Кокшенов в самолёте познакомился со своей будущей женой Натальей Лепёхиной, генеральным директором ЗАО «Электон», второго по важности предприятия города Радужного. Она возглавила компанию после смерти её основателя, своего первого мужа Владислава Лепёхина.

С помощью этого теста давайте вспомним самые яркие комедийные роли талантливого актера и почти нашего земляка Михаила Кокшенова.