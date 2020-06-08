«Мертвые души» Гоголя: что вы о них знаете?

Вспомните гениальное произведение великого писателя

11 июня 1842 года вышла в свет поэма Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души». Если быть точными, то первое издание именовалось «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». И даже спустя 178 лет это произведение о русском человеке и жизни в России не теряет своей актуальности. Как известно, идею «Мёртвых душ» подал Гоголю Александр Пушкин, сам узнавший её во время своей кишинёвской ссылки.

В начале XIX века в Бессарабию бежало много крестьян из центральных губерний Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но безуспешно — они принимали имена умерших. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти. Началось официальное расследование, выявившее, что имена умерших отдавались беглым крестьянам, не имевшим документов. Пушкин, день рождения которого мы отмечаем 6 июня, просто дал зацепку, за которую не каждому дано ухватиться, а использовать ее именно таким образом мог только Гоголь. А теперь проверьте, насколько хорошо вы знаете бессмертное творение Николая Васильевича?

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