администрация

Мэрия Владимира освободила бизнес от арендной платы

Льготы касаются закрытых предприятий

Администрация Владимира приняла решение освободить от оплаты аренды за муниципальные помещения на время действия режима повышенной готовности сразу несколько сфер бизнеса. Послабления касаются субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, образования, туризма, гостиничного обслуживания, общественного питания, бытовых услуг, розничной торговли (за исключением аптек, магазинов продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости), оказания стоматологических услуг (за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи), технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (за исключением оказания услуг по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, оказания услуг в соответствии с государственными и муниципальными контрактами).

 По арендным платежам за земельные участки предоставляется отсрочка.

Дается также возможность отсрочки платежей по договорам купли-продажи. Те, кто долгое время арендовал муниципальные объекты, могут их впоследствии выкупить. Причем, платят они по частям. Так вот субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях экономики, предоставляется отсрочка до конца года, но только за 2 квартал 2020-ого. Заявление нужно направить в управление муниципальным имуществом в срок до 15 июля.


На послабления могут рассчитывать и предпринимателям, заключившие договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но тоже только за второй квартал. По договорам на размещение нестационарных торговых объектов отсрочка предоставляется до 1 декабря 2021 года за 2 квартал 2020 года, на основании письменного обращения.

Владимирская мэрия также рекомендовала арендодателям объектов недвижимости, находящихся в частной собственности, руководствоваться теми же положениями.

Как «Призыв» сообщал ранее, льготы на ипотеку обещают работникам культурной отрасли. Соответствующие поправки приняли депутаты Законодательного Собрания.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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