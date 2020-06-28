Меньше 50 случаев заражения COVID-19 зафиксировано впервые с середины мая

Во Владимирской области зафиксировано меньше 50 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвержден 49 местным жителям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз такое было в середине мая, когда положительные тесты получили 45 человек. И уже полтора месяца этот показатель не опускался ниже полусотни. Снизился и среднесуточный прирост инфицированных. Сегодня он равен 51,4. Для сравнения еще 7 дней назад он стремился к 56.

Положительной динамики, судя по цифрам, удалось добиться в первую очередь за счет областного центра. Начиная с 23 июня во Владимире фиксируется меньше 10 случаев заражения. В среднем положительные тесты на коронавирус ежедневно получают 5,5 жителей города. Сегодня этот показатель и того ниже. За 24 часа COVID-19 подтвердился у 3 человек. Общее число носителей опасного вируса достигло 802.

За время пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 4263 человек

При этом в Вязниках, наоборот, ситуация обостряется. Сегодня город снова в лидерах по новым случаям заражения. Только за один день коронавирус выявили у 8 местных жителей. Высокие показатели инфицирования фиксируются в районе больше недели подряд.

8 человек заболели и в Петушках, 6 — в Собинке, 5 инфицированных добавил Гусь-Хрустальный, по 4 человека получили положительные тесты в Судогде и Камешково, по 3 случая заражения в Александорове, Коврове и Радужном. 2 человека заболели COVID-19 в Муроме. За сутки носителями опасного вируса стали жители 11 районов области.

За время пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 4263 человек. Активными носителями являются 1649 из них. Выздоровели 2552 пациента с COVID-19. В том числе 9 человек за сутки. Скончались от опасной инфекции 62 жителя области. Сегодня зафиксирована одна смерть от коронавируса. На этом фоне в регионе продолжают снимать ограничения. Офисы разрешили открыть турагентствам.

Полина Тарбеева

Фото:Известия