Меньше 50 случаев заражения COVID-19 зафиксировано впервые с середины мая

Среднесуточный прирост заболевших упал до 51,4

Во Владимирской области зафиксировано меньше 50 случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз подтвержден 49 местным жителям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз такое было в середине мая, когда положительные тесты получили 45 человек. И уже полтора месяца этот показатель не опускался ниже полусотни. Снизился и среднесуточный прирост инфицированных. Сегодня он равен 51,4. Для сравнения еще 7 дней назад он стремился к 56.

Положительной динамики, судя по цифрам, удалось добиться в первую очередь за счет областного центра. Начиная с 23 июня во Владимире фиксируется меньше 10 случаев заражения. В среднем положительные тесты на коронавирус ежедневно получают 5,5 жителей города. Сегодня этот показатель и того ниже. За 24 часа COVID-19 подтвердился у 3 человек. Общее число носителей опасного вируса достигло 802.

За время пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 4263 человек

При этом в Вязниках, наоборот, ситуация обостряется. Сегодня город снова в лидерах по новым случаям заражения. Только за один день коронавирус выявили у 8 местных жителей. Высокие показатели инфицирования фиксируются в районе больше недели подряд.

8 человек заболели и в Петушках, 6 — в Собинке, 5 инфицированных добавил Гусь-Хрустальный, по 4 человека получили положительные тесты в Судогде и Камешково, по 3 случая заражения в Александорове, Коврове и Радужном. 2 человека заболели COVID-19 в Муроме. За сутки носителями опасного вируса стали жители 11 районов области.

За время пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 4263 человек. Активными носителями являются 1649 из них. Выздоровели 2552 пациента с COVID-19. В том числе 9 человек за сутки. Скончались от опасной инфекции 62 жителя области. Сегодня зафиксирована одна смерть от коронавируса. На этом фоне в регионе продолжают снимать ограничения. Офисы разрешили открыть турагентствам.

Полина Тарбеева

Фото:Известия 

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