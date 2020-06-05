Мейкеры наладили производство подушек для больных коронавирусом

Подушки от пролежней для пациентов, подключенных к ИВЛ, начали делать во Владимирской области. Наши энтузиасты присоединились к всероссийской акции «Мейкеры против COVID-19». Её участниками по всей стране стали инженеры и волонтеры, которые с помощью 3D-принтера распечатывают необходимые расходники для врачей. Все полученное медоборудование они передают медикам в дар.

Об острой необходимости противопролежневых подушек общественности поведал реаниматолог Михаил Кецкало, руководитель Центра экстракорпоральной мембранной оксигенации ГКБ № 52 в Москве. Они защищают лица больных, которые вынуждены долгое время лежать на животе. У поставщиков подушки стоят дорого — от 17 до 40 тысяч рублей. Но молодые ученые-волонтеры разработали простой и дешёвый способ их изготовления. Первая партия была выпущена в столице и передана медучреждениям Владимирской области. Наши умельцы также внесли свой вклад.

— У нас распределенное производство. В Лакинске — резка ПЭТ, пластик печатаем дома или в «Кванториуме», силикон льем в Боголюбове, собираем все у меня во дворе, ПВХ клеем в РТС, шьем на Промышленном… Это целая история объединения людей и помощи! — рассказал «Призыву» Виктор Волчек. — Мы уже передали около 20 подушек главному анестезиологу Владимирской области.

Тем временем сбор заявок от врачей продолжается.

В планах изготовить 500 подушек для прон-позиции. На эти цели столичным волонтерам не хватает 200 тысяч рублей. К производству и сбору средств также подключился известный владимирский байкер Александр Варданянц. Мотопутешественник разместил на своей странице в соцсетях информацию для друзей и знакомых:

— Умные люди придумали, как сделать подушку противопролежневую для больных ковидом, кто лежит на животе. Фирменные стоят дорого. Больные люди сильно мучаются. Мы делаем и раздаем в больницы бесплатно. Что смогли, сделали и уже развезли. Материал на 500 единиц уже закуплен. Не хватает на производство и рассылку по регионам 200 тысяч рублей.

Пока пандемия продолжается, в этих подушках медучреждения будут нуждаться как никогда. Поддержать инициативу энтузиастов можно денежным переводом. Все реквизиты есть на странице участников акции.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион приехал гуманитарный груз из Москвы. В учреждения здравоохранения доставили 3 миллиона медицинских масок и 100 тысяч комплектов защитных костюмов.

Татьяна Данилова

Фото участников акции «Мейкеры против COVID-19»