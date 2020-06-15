Медсестры «Красного креста» не досчитались майской зарплаты

Майские зарплаты сильно расстроили медиков владимирской больницы скорой помощи. Люди получили на руки суммы меньше прожиточного минимума. Руководство «Красного креста» объясняет – им уже всё выплатили «ковидными» деньгами. С жалобой в редакцию «Призыва» обратился младший персонал больницы. К примеру, младшая медсестра по уходу за больными в месяц обычно получает «чистыми» 23-25 тысячи рублей, а за май выплатили меньше половины, сославшись на федеральную дотацию. То есть 25 тысяч рублей за COVID-19 им пошли в зачет собственных трудодней.

— Нам ещё заведующая сказала тогда 17 мая, вы не радуйтесь раньше времени, могут эти деньги отнять. Мы удивились тогда – ведь по телевизору президент сказал. И вот, действительно, сначала аванс пришел меньше положенного. А потом и зарплата – около 4-х тысяч рублей. То есть за май мы все получили голый оклад – от 8 до 10 тысяч рублей. Это ниже прожиточного минимума, — возмущается медик, пожелавший остаться неназванным.

Сотрудники получили на руки голый оклад.

Заведующие объяснили своим сотрудникам – больница не получила в этом месяце средства за пациентов по ОМС, поэтому и бюджет урезан. Но свои президентские выплаты за коронавирусных больных многие медики уже потратили по своему усмотрению, не ожидая, что потерпят убытки в зарплатах. Поэтому сейчас медперсонал готов идти жаловаться в прокуратуру.

«Призыв» обратился за разъяснением к главному врачу БСП Анатолию Уколову. Все положенные выплаты сотрудникам произведены, заверил он.

— Они получили свои оклады и плюс федеральные надбавки, путинские. То, что им гарантировано государством. Все свыше им выплачивалось из стимулирующих выплат. Так как больница свой план не выполнила, премии никому не были выплачены. Не только младшим медсестрам, и средним, и врачам. Но в качестве компенсации они получили эти «ковидные» деньги. И у них зарплата получилась даже выше, чем до этого была, — заверяет Анатолий Уколов.

Июньская зарплата должна вернуться на прежний уровень, идет наполнение больницы, поясняет главный врач «Красного креста», поэтому медики в этом месяце, скорее всего, положенный план выполнят.

Напомним, что с аналогичными жалобами по зарплате в «Призыв» уже обращались сотрудники поликлиники в Боголюбово. После выхода статьи часть стимулирующих выплат им всё-таки вернули. Пояснений ситуации с зарплатами сотрудников БСП мы также ждем от департамента здравоохранения.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»