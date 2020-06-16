Медкомиссии для водителей возобновили свою работу

Во Владимире возобновляются медосмотры для получения медицинских справок к водительскому удостоверению. У частной клиники на Батурина даже выстроилась очередь. Вход строго в масках. Но перед тем как получить заверенный печатью бланк, водители должны пройти нарколога и психиатра. За подписями специалистов владимирцы отправляются в нарко- и психоневрологический диспансеры. Там также возобновились медосмотры.

Психиатр принимает по будням с 9 до 14. При себе необходимо иметь паспорт с владимирской пропиской, для мужчин — военный билет и 302 рубля на оплату. Нарколог принимает до 16.30 в понедельник, среду и пятницу, стоимость услуги -250 рублей. После снятия карантинных мер ценник для водителей в медучреждениях пока прежний.

В медучереждениях плановый прием не велся около 2-х месяцев.

Медицинские справки во время самоизоляции не могли получить ученики автошкол, а соответственно без них не могли и сдать экзамен. Теперь люди будут допущены к тестированию и практическим испытаниям – на автодроме и городским дорогам. В одной из владимирских автошкол «Призыву» рассказали, как сейчас обстоят дела со сдачей экзаменов в ГИБДД.

— После того как ученик сдал теорию, дается лишь полгода, чтобы сдать остальные этапы, – говорит Максим Жилин, инструктор по вождению. – Медицинская справка действует один год, поэтому затягивать со сдачей города не стоит. Справка входит в обязательный перечень документов на всех экзаменах. В ГИБДД экзамены уже давно принимают. Теорию – в индивидуальном порядке. Для этого надо записаться на госуслугах и прийти в назначенное время. Остальные этапы — автодром и город назначает сама госавтоинспекция. Наши ученики по договоренности уже сдают все экзамены.

Во время сдачи экзаменов все ученики должны быть в масках и перчатках, предупреждают инструкторы. Что касается самого обучения, официального разрешения на возобновление привычного графика работы автошколы ещё не получили. Они попадают под третий этап снятия ограничений. Представители автошкол надеются, что это случится до конца июня.

Ранее «Призыв» сообщал, что с коллективным обращением выступили инструкторы ковровских автошкол. Люди просят возобновить занятий.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»