Медики добились выплаты стимулирующих надбавок

Стимулирующие надбавки медперсоналу в Боголюбово выплатили. Деньги поступили после публикации в «Призыве». Сельские врачи и медсестры сообщили, что после полученных федеральных денег за COVID-19 они недосчитались «участковых» премий по 5 и 10 тысяч рублей. Тогда руководство Суздальской ЦРБ пояснило, что деньги работникам ещё раз пересчитают. В итоге часть надбавок вернули.

— Нам выплатили по 60% от положенного, деньги уже пришли. Скорее всего, городские поликлиники поступили умнее, не лишили медиков полностью на всю сумму. Да и мы бы, наверное, сидели спокойно, если бы хоть сколько-то дали, — говорит сотрудник поликлиники в Боголюбово.

Деньги вернули после публикации «Призыва».

Задержка выплат была связана с необходимостью уточнения показателей выполнения утверждённых критериев, поясняют в облздраве. В марте во всех медучреждениях в связи с пандемией отменили плановую помощь. И больницы перестали получать дополнительное финансирование за профосмотры, диспансеризацию, а также платные услуги.

— Выплаты стимулирующего характера участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, участковым медицинским сестрам врачей-терапевтов осуществляются в соответствии с локальными нормативными правовыми актами учреждения с учетом выполнения медицинскими работниками утвержденных критериев, — сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывшему главному врачу больницы скорой медицинской помощи Владимира продлили срок домашнего ареста.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»