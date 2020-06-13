Медикам объяснили, почему не заплатили за больных COVID-19

Сотрудники отделений реанимации и интенсивной терапии больницы № 4 Владимира получили квитки и не нашли там выплат за контакт с больными коронавирусом. При этом ситуация с COVID-19 в учреждении непростая, там была зафиксирована вспышка инфекции. Медики записали видеообращение и разместили в соцсетях. Реакция не заставила себя долго ждать. После огласки с людьми встретились чиновники. В «очной ставке» приняли участие первый вице-губернатор Сергей Шевченко, представители облздрава и руководство больницы.

Эксперты департамента здравоохранения сразу пояснили, что стимулирующие выплаты производятся по двум постановлениям правительства — № 484 и 415. Под первое, посчитали чиновники, медики не попадают. Эти «президентские выплаты» положены сотрудникам стационаров, перепрофилированных под коронавирус, постоянно оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Городская больница № 4 г. Владимира инфекционным госпиталем не является.

Однако за особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам предусмотрены выплаты по постановлению № 415. Деньги должны выплатить за фактически отработанное с больными коронавирусом время, начиная с даты зарегистрированного подтверждённого случая инфекции.

— Из-за того, что денежные средства по постановлению № 415 не были заказаны вовремя, произошли задержки с выплатами, на которые сотрудники больницы имели полное право. И это послужило поводом к тому, что в коллективе началось недопонимание. А с вопросами заноса инфекции на территорию больницы и той ситуацией, когда в условиях карантина здесь вынуждены были находиться инфицированные люди, до вторника разберётся комиссия департамента здравоохранения. По итогам сделанного ею заключения будут приняты организационные решения, — заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области от коронавируса скончались не менее пяти медиков. Их имена можно найти в Книге памяти.

Елена Пляскина

Фото: express-k.kz