Масштабная акция по раздельному сбору мусора пройдет во Владимире

Владимирские борцы за экологию организуют в городе масштабную акцию по раздельному сбору мусора. 21 июня десятки волонтеров будут принимать пластиковые, стеклянные и жестяные отходы по шести адресам. Точки приема мусора располагаются рядом с контейнерами ТБО:

11.00-11.30 — район Доброе, за кинотеатром «РусьКино», перед входом в Добросельский парк у мусорной площадки;

11:30-12:00 — Веризино — Куйбышева, 5ж. (мусор будет приниматься параллельно с точкой в Добром)

12.00-12.30 — ул. Михайловская, 16;

13.00-14.00 — Соловьиный пруд;

14.30-15:30 — ул.Ново-Ямская, 23;

16:00-16:30 — Район Н.Дуброва, ул. Василисина,17.

По этим точкам в указанном порядке с самого утра будет передвигаться «ГАЗель». В неё будут складывать весь отсортированный мусор. Дальше машина отправится в «Спецтранс», где он и будет в дальнейшем переработан. Во время сбора отходов всех волонтеров призывают быть в масках и перчатках. Жители домов, находящихся рядом с указанными точками, о предстоящей акции будут оповещены заранее. Подробную информацию с телефонами всех координаторов можно узнать на их странице в социальных сетях.

— Рука не поднимается этот мусор выбросить в обычный контейнер, урну. Люди жалуются, у них ведь сформировалась привычка по сортировке мусора в домашних условиях. Жалко, что это всё резко прекратилось, — рассказала «Призыву» Василиса Каплунова, организатор акции. — Нас шесть человек координаторов, мы нашли добровольцев, которые помогут нам собрать пластик, стекло и жестяные отходы с открытых площадок. На каждой точке мы пробудем около часа. В прошлые года этим сбором занимались сотрудники «Спецтранса», но они сейчас не могут оставлять свои сетки рядом с контейнерами официальных операторов по утилизации ТБО. Но, тем не менее, они работают и мусор перерабатывают. Они же и газель выделяют. Мы надеемся, что новая организация «Биотехнологии» займется также раздельным сбором мусора, причем добросовестно.

Прежде во Владимире была возможность раздельного сбора мусора. Во многих дворах стояли контейнеры для пластика, было несколько точек, куда можно было выбросить стекло, одежду и бумагу. Но после прихода нового регионального оператора ситуация изменилась. В апреле администрация Владимирской области отчиталась, что в регионе все-таки приступили к раздельному сбору отходов. Работу начали все три региональных оператора: «Биотехнологии», «ЭКО-Транс» и «Хартия». Однако на практике раздельный сбор мусора все еще существует точечно, по отдельным территориям.

Ранее «Призыв» сообщал о помощи волонтеров – доноров. Медучреждения области нуждаются в запасе новой крови.

Татьяна Данилова

Фото организаторов акции