Машина скорой помощи вспыхнула на подъезде в больницу

Во Владимире вспыхнула машина скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль перевозил пациента из Мурома и загорелся на подъезде к «Красному Кресту». Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня. Фельдшер и водитель успели вовремя эвакуировать больного. В результате ЧП никто не пострадал. Подробностями произошедшего поделился главный врач медучреждения.

— Пациента привезли из Мурома. При въезде на территорию больницы у машины скорой помощи 2016 года выпуска задымился моторный отсек, затем произошло возгорание. Водитель и фельдшер эвакуировали пациента. Пациент благополучно госпитализирован и находится под наблюдением врачей. При пожаре никто не пострадал, но автомобиль сгорел, — приводит слова Анатолия Уколова пресс-служба областной администрации.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт спасателей в 0.57, рассказали «Призыву» в пресс-службе регионального управления МЧС. На месте происшествия работали две цистерны и 8 человек личного состава.

— По прибытии пожарных площадь возгорания составляла 6 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось меньше чем за 10 минут. Что касается причин произошедшего, главная версия — неисправность проводки, — отметили в ведомстве.

Окончательные выводы о возгорании автомобиля скорой медицинской помощи будут сделаны после экспертизы дознавателей МЧС.

Ранее «Призыв» сообщал, что тушившие склад с медицинскими отходами пожарные признаны здоровыми.

Полина Тарбеева

Фото: alisastom.spb.ru