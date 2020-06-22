Машина скорой помощи увязла в грязи под Суздалем

Это тот случай, когда медикам самим понадобилась срочная помощь. В деревне Выселки Суздальского района почти на четыре часа в грязи увязла карета скорой помощи. Бригада медиков прибыла на место к шести вечера, оказала помощь пациенту, но уехать в итоге не смогла — застряла на поселковой дороге, размытой дождем. Вытащить «ГАЗель» смог лишь уазик, также принадлежащий скорой помощи.

— Сколько бы за это время спасли людей? А если бы она ехала с больным пациентом, то что тогда – летальный исход? Вообще, мрак какой, что это такое! – возмущаются за кадром местные жители.

В итоге машина простояла в деревне до половины десятого вечера, пока её не вытащили. К слову, фельдшеры на вызов приехали из Владимира. Медики пожаловались, что сейчас в скорой помощи работают всего 10 машин. Приезда неотложки люди и так ждут часами, а тут ещё ЧП на деревенской дороге.

— Вызывали «скорую» нашему соседу. Она приехала в шесть вечера. Потом к нам обратились за помощью медики — вытащить «скорую» из грязи, — рассказала «Призыву» очевидиц случившегося Анастасия Еремихина. — Пыталась вытащить «Нива», но неудачно. У нас внедорожник потяжелее, решили что вытащим. Не получилось. Порвали несколько тросов, один из них металлический. Вытаскивали своими силами. Машина «скорой» сидела вся на мосту, поэтому даже не дергалась. Далее из города приехала буханка, тоже «скорая», и ее вытащили.

Медики ждали помощи почти четыре часа.

По словам жителей в 2019 году они начали судиться с администрацией Суздальского района по поводу этой дороги. В итоге чиновники обещали сделать проезжую часть. Этим вопросом как раз и занимался председатель деревни, к кому приезжала «скорая».

В районной администрации «Призыву» пояснили, что в прошлом году они уже сделали дорогу сразу на три села: Катраиха, Доржево, Выселки. Её протяженность составила 5 километров 200 метров. На ремонт дорожного полотна ушло 82 миллиона рублей.

— Там дорог не было вообще — чистое поле. Три деревни соединили. Для каждой сделали съезд, в том числе к крайней деревне Выселки. Здесь поставили автобусную остановку, разворотную площадку, освещение уличное наладили, поставили на баланс поселения, — пояснил «Призыву» Александр Авсеенок, заместитель главы администрации района. – Если там осталась одна улочка недоделанная, посмотрим, может быть, доделаем. Вопрос тогда, а как они раньше к себе «скорую» вызывали? Деревни все линейные, сквозные, и через них проходит главная дорога, которую мы ввели в эксплуатацию. Она хорошая, из щебня, ширина полотна 4,5 метра, ширина обочин ещё по 1,5 метров. По ней спокойно два больших самосвала разъедутся. Просто в деревню пришло благо, в этих населенных пунктах мы тоже проложили дороги из черного щебня, это такой псевдоасфальт.

Вот что про новую дорогу говорят сами селяне. Она есть, но быстро кончается. К их домам спецтранспорту уже не доехать. — На Новый год я своему сыну вызывала скорую помощь, у него был бронхит, так она доехала по новой дороге до начала деревни и встала, а фельдшер по сугробам пошла к нам на другую сторону деревни, — приводит пример Анастасия Еремихина.

Видео уже гуляет в сети, и районные чиновники пообещали откликнуться на жалобу. По данному участку дороги здесь ждут официального обращения от жителей.

И таких проблемных деревень, куда не может пробраться скорая помощь, в Суздальском районе немало. Например, фельдшерам местной райбольницы приходится вывозить пациентов с помощью подручных средств: « У нас, к сожалению, есть много деревень, куда проехать после дождя нет возможности, ходим пешком. Если необходима госпитализация, то бывает и на тачках садовых даже вывозим и на санках зимой», — говорят медики.

Ранее «Призыв» сообщал, что Сергей Кулибаба перешел работать из Владимирской станции скорой помощи в Суздальскую ЦРБ. Здесь он стал заведующим отделения СМП.

Татьяна Данилова

Фото, видео местных жителей

Заглавное фото «Призыва»