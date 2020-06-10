Мам, я гулять! Как удержать подростка на самоизоляции

На улице наконец наступило долгожданное лето, каникулы, однако в этом году дети оказались в ситуации тотальных ограничений. До сих пор в нашем регионе действует запрет на нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых. Но это не значит, что на улице вы не встретите праздно шатающихся молодых людей. Как говорится, насиделись за два с лишним месяца. И теперь никакая сила не может их удержать в четырех стенах. Некоторые подростковые стайки могут вести себя агрессивно и даже представлять опасность для окружающих. И ключевая проблема в том, что родители просто не знают, как удержать своих подросших детей дома. Ведь для подростка сделать все наперекор — это закон возраста. Они ощущают себя взрослыми и самостоятельными и лучше родителей знают, как им поступать.

Какие аргументы подобрать, чтобы сын или дочь услышали вас и остались дома, почему на подростка не подействуют прямолинейные «пугалки», рассказывает наш постоянный эксперт — психолог Наталия Фельдман.

О силе противодействия

Как только вы начнете своему подростку что-то запрещать, не объясняя, он обязательно сделает назло. При этом сила действия, как мы помним из физики, равна силе противодействия. Чем больше вы будете настаивать, чем более категоричные меры применять, тем большей будет ответная реакция.

О рисках

Самоизоляция на всех повлияла достаточно сильно. Начались теплые дни, на улицу хочется. А подросткам в силу возрастных особенностей еще больше, чем остальным. Если ваш ребенок начинает пропадать на улице, гуляя с друзьями, для начала оцените риски. Что самого страшного может случиться? Пандемия еще не закончилась. И самое страшное, если он заболеет. Но проблема заключается в том, что подростку практически невозможно объяснить этот риск. Подросток никогда не думает, что это может случиться с ним. Когда в 90-е годы начинали делать ролики про пропаганду ЗОЖ, про борьбу с алкоголизмом, с наркоманией, там были очень страшные картинки. И эти ролики перестали действовать, поэтому их очень быстро перестали снимать.

Со мной ничего не случится!

Причина в том, что подросток не ассоциирует себя с кем-то больным, несчастным, на грани жизни и смерти. Он думает, что будет жить вечно и с ним ничего не случится. Что можно сделать в такой безвыходной ситуации? Убеждать на конкретных примерах. Наверняка у каждой владимирской семьи есть какие-то знакомые, которые уже заболели.

Упор на отвественность и взрослость

Можно говорить об ответственности, потому что, если ваш сын или ваша дочь заболеют коронавирусом, у них, скорее всего, это пройдет в легкой форме, хотя не факт. Но заразившиеся взрослые и пожилые члены семьи могут переносить эту болезнь гораздо тяжелее. Надо воздействовать на его взрослую часть и на его ответственность, чтобы он осознал последствия своих поступков. Если подростки собираются и хулиганят, это тоже обычная ситуация. Вспомните себя. Кто не прыгал с крыши гаражей, кто что-то не ломал, кто куда-то не ездил?

Весь вопрос в том, чтобы ваш сын или ваша дочь научились просчитывать последствия.

Ненавязчивый контроль

Подросткам нужен риск после пары месяцев сидения дома. Это естественное желание. Детям хочется вырваться на улицу и дать выплеск эмоциям, которые накопились, пообщаться. И поскольку со взрослыми выходить подросткам можно, подумайте, как в выходные можно провести время, чтобы и ребенку было интересно, и свою энергию он мог как-то выплеснуть, и чтобы это было безопасно для всех.

Спорт как альтернатива

Сейчас на улице уже разрешили заниматься спортом. Можно и в этом направлении подумать. Если ваши дети увлекаются физическими упражнениями, можно придумать какие-то соревнования. Или такой семейный челлендж на тему «А ты накачался после карантина?» Все зависит от конкретного ребенка. Для каждого будет свой мотиватор. И так можно помочь разобраться сыну или дочери со всей этой бурей эмоций, жаждой движения, направить их в более безопасное русло.

Подведем итоги:

Прямой запрет «гулянок» вызовет противодействие у подростка. Объясните ребенку риски пребывания на улице. Приведите конкретные примеры заболевших знакомых. Упирайте на ответственность: болезнь опасна для пожилых членов семьи. Учите подростка просчитывать последствия своих поступков. Организуйте совместную спортивную тренировку на улице.

Подготовила Дарья Ермолина

Верхнее фото: ichef.bbci.co.uk