Мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек

Во Владимирской области за три месяца на свет появились 1378 девочек и 1422 мальчика. Малышей с синей лентой выписывают из роддомов чаще, чем с розовой. Такую тенденцию обнаружил Владимирстат. Готовы только данные за первый квартал. В департаменте ЗАГС области есть показатели по рождаемости за апрель и май. Отделами зарегистрировано 1452 акта о рождении.



На сегодня доля юных владимирцев в структуре населения региона составляет 18,5%. Большая часть – это люди трудоспособного возраста, старше 15 лет – 61,5% ,или 708,4 тысячи человек. Но, отмечает Владимирстат, доля детей все же увеличивается.

— Любопытную почву для размышлений дает анализ динамики возрастной структуры этой группы. Так, доля малышей до 4 лет уменьшилась на 2,5%, а вот доля детей в возрасте 5 — 10 лет выросла на 3,1%. При этом доля подростков 10 — 15 лет возросла на 1,8%, доля юношества 16 — 18 лет снизилась на 3,6%, — сообщают в пресс-службе Владимирстата.

Как видим, темпы рождаемости не растут, зато «работает» миграция. В регион переезжают семьи с детьми старшего возраста, что положительно отражается на «детской» статистике. Только за первый квартал в область прибыли более 1200 человек. Статистики отмечают рост миграционных процессов по сравнению с прошлым годом.

Всего в 2019 году во Владимирской области на свет появился 11101 ребенок.

Более детальную раскладку обещают предоставить после переписи, которая была запланирована на текущий год. Но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Более точные прогнозы по демографии и планы на рождаемость можно будет сделать только после проведения всероссийской переписи.

А вот про то, кто родился 29 февраля 2020 года и как живется високосным детям, можно прочитать в материале «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»