Лучшие учителя получат по 200 тысяч рублей

Восемь педагогов Владимирской области получат премии в размере 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Итоги регионального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за выдающиеся достижения в педагогической деятельности подвел департамент образования. В этом году в нем принимали участие 33 учителя.

Конкурс на присуждение премии лучшим учителям проводится ежегодно с 2010 года. Критериями отбора являются наличие у педагога собственной методической разработки по преподаваемому предмету, высокие результаты учеников, использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных.

Учитываются и профессиональные достижения самого учителя.

В итоге лучшими в этом году названы:

Аксана Сазанова, учитель географии школа № 8 г. Владимира;

Наталия Почаева, учитель химии, биологии, географии школы № 41 г.Владимир;

Елена Нагаева, учитель начальных классов гимназии № 35 г. Владимир;

Сергей Курасов, учитель истории и обществознания школы № 15, г. Владимир;

Светлана Григорьева, учитель иностранного языка школы № 44, г. Владимир;

Наталья Одинцова, учитель биологии школы № 18 г. Мурома;

Алексей Ксенофонтов, учитель информатики и ИКТ школы №2 г. Гусь-Хрустальный;

Татьяна Ефремова, учитель истории и обществознания гимназии № 1 имени г. Ковров.

Также департамент образования Владимирской области подвел итоги регионального конкурса школ, внедряющих инновационные образовательные программы. Победители получат премию в размере 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на покупку лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, на модернизацию материально-технической базы, проведение текущего ремонта, на усиление безопасности, а также на повышение квалификации педагогов.

Победителей определяли в двух группах — городские и сельские школы. В конкурсном отборе в этом году приняли участие 30 общеобразовательных организаций, из них 19 — городские школы, 11 – сельские. Ознакомиться со списком победителей можно здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 1 сентября педагоги Владимирской области будут получать за классное руководство доплату в размере не менее 5 тысяч рублей.

Ольга Ефремова

Фото: vogazeta.ru