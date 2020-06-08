Лишенный прав военнослужащий сел пьяным за руль

Военнослужащему по контракту войсковой части 30616-6 вынесли наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Приговором Владимирского гарнизонного военного суда контрактнику назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Также он не сможет управлять транспортными средствами в течение двух лет, сообщает ВСО СК России по Владимирскому гарнизону.

За руль мужчина не сможет сесть в ближайшие 2 года.

Старшего сержанта задержали ночью 30 января текущего года в Коврове. Он управлял своим автомобилем нетрезвым. И это при том, что водитель уже был лишен прав на срок 1 год и 8 месяцев за совершение аналогичного правонарушения. Тогда же на военнослужащего был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что Ковровский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя «BMW», насмерть сбившего двоих подростков на пешеходном переходе в Мелехово.

Ольга Ефремова

Фото: opentv.media