Льготы по налогам введены для владимирского бизнеса

Свыше 15 тысяч предприятий, вынужденно не работающих на территории Владимирской области из-за режима повышенной готовности, получат льготы по выплате налогов. Скидку обещают предоставить в том числе тем, кто не включён в федеральный перечень пострадавших из-за пандемии организаций. По закону, принятому на последнем заседании депутатами Законодательного Собрания области, в список льготников вошли обрабатывающие производства, предприятия по выпуску одежды, некоторые направления сельского хозяйства, гостиничный бизнес и общепит, сфера туризма, розничной торговли, услуг. Для всех этих отраслей налоговая ставка по упрощенке будет снижена с 15 до 5%, по системе доходы-расходы с 6 до 2%. Транспортные компании, осуществляющие пассажиро- или грузоперевозки, получат 50% льготу по уплате транспортного налога.



— С учетом особенностей экономики Владимирской области мы расширили перечень и частично сняли ту проблему, с которой столкнулись очень многие предприниматели. Когда из-за разницы в одной цифре в классификаторе они не имеют доступа к финансовой поддержке, которую предусматривает федеральный центр. Мы частично эту проблему снимаем и даем им возможность использовать наши, региональные меры налоговой поддержки, — пояснил депутат ЗС Михаил Максюков.

На меры поддержки по налоговым послаблениям в области выделено свыше 500 миллионов рублей.

Также дополнительно вносятся льготы по налогу на имущество для организаций, снизивших арендную плату предпринимателям на время пандемии. Поддержку получат более 11 тысяч предпринимателей, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. А также скидку дадут 3 тысячам представителей бизнеса, работающих с патентом.



Как «Призыв» сообщал ранее, с 30 мая начали открываться предприятия, торгующие непродовольственными товарами. Пока это не касается крупных торговых комплексов. Открытие кафе и кинотеатров пока в перспективе, точная дата не называется.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»